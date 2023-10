Ermittlungen wegen Raub und Körperverletzung: Polizeieinsatz im Bereich Kölner Tor und Obergraben in Siegen

(wS/red) Siegen 07.10.2023 | ERSTMELDUNG | Am gestrigen Freitagabend (06.10.) gegen 23:45 Uhr ereignete sich in Siegen im Bereich „Kölner Tor“ in Richtung „Obergraben“ ein Vorfall, der einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst erforderte. Laut ersten Informationen der Polizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, welches auch als Raubdelikt in Betracht gezogen werden könnte. Beide Beteiligten erlitten Verletzungen, wobei eine Person möglicherweise durch den Einsatz einer Schere schwer verletzt wurde.

Die Einsatzkräfte der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort waren, konnten beide Personen in Tatortnähe ausfindig machen. Weitere Informationen werden voraussichtlich erst am Montag hier veröffentlicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de