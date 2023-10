Fellinghausen: Fahrraddieb landet in Polizeigewahrsam und wird zur nächsten JVA gebracht

(wS/ots) Kreuztal 04.10.2023 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (04.10.2023) hat ein 35-jähriger ein Fahrrad aus einem Carport in Fellinghausen entwendet.

Aufgeweckt durch einen Bewegungsalarm ihres Handys beobachtete eine 37-jährige Frau gegen 01:52 Uhr, wie ein Mann mit ihrem Fahrrad davonfuhr. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Als die Polizeibeamten nur 5 Minuten später vor Ort eintrafen, konnte die Geschädigte eine umfangreiche Personenbeschreibung abgeben.

Nach weiteren wenigen Minuten trafen um 02:05 Uhr die Beamten den Beschuldigten in der Nähe des Einsatzortes an. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht nur aktuell das Fahrrad geklaut hatte. Gegen ihn lagen zudem zwei Haftbefehle vor. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen mit zur Wache. Er wurde am heutigen Tag der nächsten JVA zugeführt.