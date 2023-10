Gründung eines Kinderchores im Pastoralen Raum Siegen-Freudenberg

(wS/ds) Siegen 11.10.2023 | Für den Pastoralen Raum Siegen-Freudenberg wird ein neuer Kinderchor gegründet. Die erste Probe findet am Montag, den 23. Oktober von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr im Pfarrheim St. Michael, St. Michael-Straße 5 in Siegen statt. Herzlich willkommen sind alle Schulkinder und auch Vorschulkinder, die Freude am gemeinsamen Gesang haben und das Singen noch besser erlernen möchten. Die Leitung übernehmen Nicola Kotthoff und Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange. Spielerische Stimmbildung und das Einüben von geistlichen und weltlichen Liedern stehen auf dem Programm.

Anmeldung und Info unter: 0160/4113355