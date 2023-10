„Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 19.10.2023 | Heute am Donnerstag gegen 14 Uhr eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei in die Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Eggersten Ring hatte kurz zuvor ein „Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ ausgelöst.

Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Haus zahlreiche Familien leben und im Notfall schnelle Hilfe gewährleistet werden muss lautete das Alarmstichwort für die Rettungskräfte „Feuer 4“.

Sofort eilte eine große Anzahl an Feuerwehrkameraden und Kameradinnen mit ihren Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden: Ein Löschangriff war nicht nötig, kein Feuer! Es handelte sich hier um vergessenes, verbranntes Essen am Herd. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de