Herbstkonzert des Siegener Blasorchesters „Fantastische Geschichten dieser Welt“ in der Siegerlandhalle

(WS/red) Siegen 28.10.2023 | „Fantastische Geschichten dieser Welt“, unter diesem Motto gestaltet das Siegener Blasorchester sein traditionelles Herbstkonzert am Sonntag, 05. November, um 16:00 Uhr, im Gläsersaal der Siegerlandhalle. Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Steffen Mues.

Das Orchester unter der Leitung von Daniel Ridder möchte seinem Publikum ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm präsentieren. Mit dem „Nibelungen Marsch“ aus Richard Wagners Ring der Nibelungen wird das Konzert schwungvoll eröffnet.

Einer der zahlreichen Höhepunkte im Programm ist das „Gran Finale -Atto II aus der Oper Aida (Guiseppe Verdi). Aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“, möchte das Orchester die fantastischen Filmmusik „Hobbits“ aus der Symphony No.1 (Johan de Meij), präsentieren.

Viele rasante und spannende Abenteuer, werden von den Musikern in „Around the World in 80 Days“ (Otto M. Schwarz ) nach dem Roman von Jules Verne, musikalisch dargestellt. Die Harry Potter Filmreihe gilt weltweit als eine der erfolgreichsten. Aus dem Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens

soll die Filmmusik aus „Harry`s wonderous World“ (John Williams) das Publikum begeistern. Damit sind nur einige wenige Highlights genannt, mit schwungvollen Märschen rundet das Orchester das facettenreiche Programm ab.Die Eintrittskarten sind erhältlich bei allen aktiven Musikern der Konzertkasse 57 der Siegener Zeitung, im Restaurant „Zum alten Kaan“ in Siegen Kaan-Marienborn. Außerdem ist eine Vorbestellung über die Internetseite www.siegenerblasorchester.de und per E-Mail an info@siegenerblasorchester.de möglich.

Der Eintrittspreis beträgt 14,-€ und 7,- für Schüler und Studierende.

Sollten Sie darüber hinaus bereits ein Blas- oder Schlaginstrument spielen und Interesse haben, beim Siegener Blasorchester mitzuwirken, sind Sie herzlich willkommen die Proben montags abends und 19:30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Am Löhrtor zu besuchen.