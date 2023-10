„Herzenssache“ – Kinderklinik startet Kampagne für ein positives Bild der Kinderkrankenpflege

(wS/drk) Siegen 15.10.2023 | Mit der Kampagne „Herzenssache“ möchte die DRK-Kinderklinik Siegen ein positives Bild der Kinderkrankenpflege vermitteln

Vor 10 Jahren gab es noch hunderte Bewerber für 25 Ausbildungsplätze, aktuell ist man froh, wenn man im April und Oktober überhaupt ausreichend geeignete Kandidaten für die jeweils 25 Plätze findet.

Diese traurige Bilanz ziehen die Verantwortlichen der DRK-Kinderklinik Siegen, wenn es um den Nachwuchs der Pflegefachkräfte geht. Und auch bereits ausgebildete Fachkräfte mit Erfahrung für die ganz unterschiedlichen Bereiche in der breit aufgestellten Siegener Kinderklinik zu finden, ist aktuell besonders herausfordernd.

Die Ursachen dafür mögen vielfältig sein, die Pandemie hat sicherlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, Berufe im Krankenhaus als unattraktiv erscheinen zu lassen. „Diese Fehleinschätzung möchten wir widerlegen, Pflege ist ein ganz toller Beruf mit unglaublich vielen Perspektiven auch für junge Menschen“, argumentiert Corinna Lemberg, Bereichsleitung Pflege der Akutstationen der Siegener Kinderklinik. Um dies jungen Menschen in einer zielgruppengerechten Art und Weise nahezubringen, haben die Pflegekräfte sich zusammen mit der Abteilung Marketing und dem Siegener Filmemacher Manuel Rueda eine Kampagne ausgedacht, die den passenden Titel „Herzenssache“ trägt.

„Elf ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen geben in jeweils 90-sekündigen Kurzfilmen Einblicke in ihren spannenden Alltag auf den unterschiedlichsten Stationen und Bereichen“, erläutert Kliniksprecher Arnd Dickel das Konzept. Und Simone Hensel, Bereichsleitung der Früh- und Neugeborenen- sowie der Intensivstation ergänzt: „Für unsere Mitarbeiter ist der Pflegealltag mehr als nur ein Beruf von vielen – eben „Herzenssache“, wie es uns mehrfach bei den Drehs geschildert wurde.“

Die Filme, die beispielsweise die junge Fachkraft und Praxisanleiterin Rebecca Hagemeier auf der Neugeborenenstation oder den erfahrenen Anästhesiepfleger Timo Richter im OP-Bereich in ihrem Alltag zeigen, sind auf dem YouTube Kanal der DRK-Kinderklinik Siegen ebenso zu sehen, wie in den Social Media Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn oder der in Kürze neu präsentierten Homepage.

„Gerade Pflege in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ganz besonders, aber ebenso vielfältig wie herausfordernd. Und auch für solche Aufgaben gibt es bei uns Menschen, die genau das seit Jahrzehnten als ihren Beruf, eher noch als ihre Berufung ansehen“, konkretisiert Ingolf Langenbach, Bereichsleiter Pflege und Erziehungsdienst in der KJP.

Aufgrund der enorm positiven Resonanz aus den eigenen Reihen will man die Kampagne im Laufe des Jahres zunächst noch um Videos aus dem Ärztlichen Dienst ergänzen. Denn auch hier sind die aktuellen Herausforderungen, aber auch die Motivationslagen ähnlich.

Ausschnitt aus dem Video „Herzenssache“ mit Rebecca Hagemeier auf der Früh- und Neugeborenenstation der DRK-Kinderklinik Siegen.

Ausschnitt aus dem Video „Herzenssache“ mit Timo Richter beim Intensivtransport eines Frühchens.

Wer die 11 Videos anschauen möchte, der findet sie auf dem YouTube Kanal der Kinderklinik Siegen

