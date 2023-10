Hilchenbacher Mondscheinmarkt und Markt der schönen Dinge – Ein spektakuläres Highlight

(wS/hi) Hilchenbach 12.10.2023 | Bunte Lichterspiele, eine atemberaubende Feuershow, leuchtende Kürbisse und jede Menge tolle Verkaufsstände – der Hilchenbacher Mondscheinmarkt hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten.

Am 21. Oktober erstrahlt die Stadtmitte wieder in vollem Glanz und lockt Gäste aus nah und fern in die Stadt am Rothaarsteig.

Am Samstag zwischen 17:00 und 23:00 Uhr bieten verschiedenste Händler inmitten der farbig beleuchteten Fachwerkfassade ihre Ware an und locken mit Kunsthandwerk, herbstlicher Dekoration und kulinarischen Köstlichkeiten. Neben Schmuck, Selbstgenähtem, Holzkunst, Floristik, Dekoration und vielem mehr werden Delikatessen wie Käse, Senf, Wein, Spirituosen, Kräuter, Tee und Feinkost angeboten. Auch gastronomische Stände dürfen nicht fehlen und sorgen mit einer breiten Auswahl für das leibliche Wohl. Mit dabei sind natürlich auch Hilchenbacher Einrichtungen und Vereine wie zum Beispiel die Messdiener der katholischen Kirchengemeinde St. Augustinus Keppel mit ihren leckeren Reibekuchen, die AWO-Kindertagesstätte Vormwald mit Waffeln, Kaffee & Kuchen und der beliebte Helberhäuser Pommeswagen. Ergänzt wird das Angebot durch belgische Biere und köstliche Weine sowie viele weitere Essenangebote.

Ein atmosphärisches Rahmenprogramm aus Licht und Feuer darf natürlich nicht fehlen:

Ein Highlight für Groß und Klein ist die Feuershow der Feuertänzerin saguna, die um 19:00 Uhr und um 21:00 Uhr auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg auftritt. Der ganze Park wird dafür in stimmungsvolles Licht getaucht: tausende tanzende Lichtlein und sphärische Klänge werden die Besucher begeistern. Über das Marktgelände verteilt stehen Feuertonnen, die für heimelige Stimmung sorgen und an denen man sich bei kälteren Temperaturen auch mal aufwärmen kann.

Erstmalig wird auch das neu gestaltete Plateau des Marktplatzes mit in das Marktgeschehen integriert und farblich in Szene gesetzt. Bei einem Glas Wein kann das bunt beleuchtete Wasserspiel und das gesamte Markttreiben beobachtet werden. Hier wird auch am frühen Abend das rot leuchtende Fesselballonschweinchen wieder gen Himmel steigen und für große Augen bei den Kindern sorgen.

Ein Leierkastenmann wie aus Omas Zeiten sorgt für die musikalische Untermalung.

Doch nicht nur das: Den ganzen Abend über verzaubert der auf Stelzen über den Marktplatz schwebende Lichttänzer die Besucher und freche Elfen treiben ihren Schabernack mit den Besuchern. Die Gebrüder Beume sind mit einem Stand unter dem Motto 20er Jahre vertreten und geben Lieder aus den goldenen Zeitalter zum Besten.

Nachtwächter Johann nimmt interessierte Besucher mit auf eine abendliche Führung rund um den Hilchenbacher Marktplatz, und das Café Herzstück bietet von 18:00 bis 21:00 Uhr Mondscheingeschichten der Geschichtenerzählerin Gwendith an.

„Lassen Sie sich die gruseligen Anekdoten um die Geschichte der Stadt und ihre Nachtwächter nicht entgehen“, macht Organisatorin Kerstin Broh vom Aktionsring Hilchenbach neugierig. Die beiden kostenlosen Kurzführungen mit Michael Thon starten um 20:00 Uhr und um 21:00 Uhr vor der Wilhelmsburg.

Für die Kinder wird kurz vor Halloween wieder etwas Kreatives angeboten: Von 14:00 bis 18:00 Uhr stehen Kürbisse bereit, die die Kinder aushöhlen und in ein schön- schauriges Kürbisgesicht verwandeln können. Mit Kerzen ausgestattet werden die Kürbisgesichter dann auf dem Marktplatz ausgestellt. Damit sie den Kindern auch zuhause noch Freude bereiten, können sie am Sonntag wieder abgeholt werden.

Eine Anmeldung für diese Aktion ist bei der Stadt Hilchenbach unter Telefon 02733/288-133 oder per Email an touristinfo@hilchenbach.de erforderlich.

Im Trauzimmer der Wilhelmsburg erwarten die Besucher weitere Händler. Mit filigranen Handarbeiten wie Selbstgenähtem und Gestricktem, Papierarbeiten, Teddybären weiteres sensibles Kunsthandwerk zu finden. Zum „Moonlightshopping“ haben einige Händler rund um den Marktplatz aufgerufen und öffnen ihre Türen.

Markt der schönen Dinge am Sonntag

Am Sonntag, 22. Oktober, von 11:00 bis 17:00 Uhr, wird die Veranstaltung unter dem Namen Markt der schönen Dinge weitergeführt. Alle Stände und kulinarischen Genüsse sind auch bei Tageslicht sehr zu empfehlen.

Und auch sonntags werden die kleinen Gäste nicht zu kurz kommen: Mädchen und Jungen können sich beim Kinderschminken mit gruseligen Halloweengesichtern oder filigranen Elfenflügeln bemalen lassen. Und modelliert wieder bunte Ballonfiguren, die anschließend mit nach Hause genommen werden können.

Um 14:00 und um 15:30 Uhr lädt Gaukler Kaspar zum Kindertheater „Der Koffer der Kuriositäten“ auf die Gerichtswiese ein. Kleine Besucher zwischen vier und 10 Jahren

werden für ca. 20 Minuten in die wunderbare Welt der Gauklerei entführt.

Einige Geschäfte rund um den Marktplatz haben von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und freuen sich auf viele Besucher.

Mit der GutenAbendKirche steuert die evangelische Kirchengemeinde einen schönen Abschluss der Veranstaltung bei. Von 18:00 bis 22:00 Uhr wird direkt oberhalb des Marktgeschehens ein Rückzugsort aus der hektischen Welt geboten: die Besucher erwartet in der meditativ beleuchtete Kirche eine Atmosphäre der Ruhe und Besinnung.

Der Aktionsring Hilchenbach freut sich auf viele Besucher dieser außergewöhnlichen Veranstaltung.



