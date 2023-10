Info-Abend zur Smartphone-Nutzung bei Grundschülern

(wS/si) Siegen 23.10.2023 | Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Siegen lädt am kommenden Mittwoch, 25. Oktober 2023, interessierte Eltern zu einem Info-Abend zum Thema Smartphone-Nutzung bei Grundschülern ein. Der Info-Abend beginnt um 18.00 Uhr in der Bismarckhalle in Weidenau, im Mittelpunkt steht anderem die Plattform TikTok.

Referent ist Patrick Habetz von der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Er will Eltern dabei unterstützen, einen verantwortungsvollen Handy-Umgang bei ihren Kindern zu fördern. Außerdem gibt er Empfehlungen für ein sicheres Medienverhalten mit vielen Hinweisen aus der Praxis und beantwortet Fragen. Die Veranstaltung endet gegen 19.30 Uhr.

Weitere Fragen zu der Veranstaltung beantwortet Steven Richter, städtische Kinder- und Jugendförderung, per E-Mail an st.richter@siegen.de. Um die Planung zu erleichtern, wird um eine unverbindliche Anmeldung gebeten.