Kooperation CariFair digital – Wegbegleiter in der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen

(wS/ca) Siegen 05.10.2023 | CariFair begleitet jetzt auch digital – neue Kooperation zwischen den Caritasverbänden Olpe und Siegen-Wittgenstein

Der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen in privaten Haushalten mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen steigt. Viele wünschen sich, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben, auch bei Pflegebedürftigkeit. Der Einsatz einer ausländischen Haushalts- und Betreuungskraft, die im Haushalt lebt, kann in einem solchen Fall eine große Hilfe sein. Seit vielen Jahren unterstützen und begleiten die Koordinatorinnen von CariFair Familien bei der Beschäftigung einer ausländischen Haushalts- und Betreuungskraft in Präsenz im Kreis Olpe. In Kooperation mit dem Caritasverband Siegen-Wittgenstein e. V. bietet der Caritasverband Olpe ab dem ersten Oktober die Leistungen von CariFair nun auch in digitaler Form für die Siegener Region an.

„Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten durch sogenannte Live-ins ist auch außerhalb des Olper Kreises groß. Auch bei uns im Kreis Siegen-Wittgenstein erreichen den dortigen Caritasverband immer wieder Anfragen“, so Charlotte Boes, Bereichsleiterin Altenhilfe im Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. „Es lag nahe, dass wir in den gemeinsamen Austausch zu möglichen Kooperationen im Kontext CariFair gingen“, so Dirk Schürmann, Zentrumsleiter des Caritas-Zentrums Lennestadt, der dieses Projekt für den Caritasverband Olpe begleitet.

Das mittlerweile ein Jahr erprobte und erweiterte Angebot von CariFair DIGITAL stellt die Grundlage der neuen Kooperation dar. Aufgrund der Entfernungen stehen die Koordinatorinnen des Caritasverbandes Olpe im Rahmen des Angebots CariFair DIGITAL interessierten Familien aus dem Raum Siegen und den entsprechenden Betreuungskräften per Videokonferenz beratend zur Seite. „Wir sehen, dass die Akzeptanz, digital zu kommunizieren, in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Diese Entwicklung möchten wir nun auch für die Leistungen von CariFair nutzen und unsere Reichweite vergrößern. Davon profitieren alle

Beteiligten“, so Dirk Schürmann weiter. CariFair ist die legale Beschäftigung von Betreuungskräften, die pflegebedürftigen Menschen und ihren

Familien Unterstützung und Entlastung bietet. Gleichzeitig ermöglicht es Frauen und Männern aus Mittel- und Osteuropa eine legale Beschäftigung unter fairen Bedingungen. Bei der sogenannten Live-in-Care lebt eine Betreuungskraft für die Dauer des Aufenthaltes im Haushalt der zu betreuenden Person. In Absprache mit den Angehörigen kümmert sie sich um den Haushalt, die Versorgung oder auch um die Freizeitgestaltung.

Die Kolleginnen und Kollegen der Caritasverbände Siegen-Wittgenstein und Olpe stehen für die Qualitätssicherung und als erste Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort zur Verfügung. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen, einen weiteren Lösungsansatz gegen den Pflegenotstand umsetzen zu können“, betonen beide Partner einvernehmlich.

Interessierte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein oder Olpe erhalten weitere Informationen bei:

CariFair DIGITAL im Caritas-Zentrum Lennestadt

Telefon: 02723 9556 0

E-Mail: infocarifair@caritas-olpe.de

Dirk Schürmann

Zentrumsleiter des Caritas-Zentrums Lennestadt

Telefon: 02723 9556 0

E-Mail: dschuermann@caritas-olpe.de

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.

Telefon: 0271 2222 0

E-Mail: pflege@caritas-siegen.de

Mitarbeitende der Caritasverbände aus Siegen-Wittgenstein und Olpe bei den letzten Absprachen zur Kooperation: v. l. Halina Majchrowski (CariFair-Koordinatorin), Marion Hegener (Pflegedienstleitung Caritas-Station Lennestadt), Claudia Ernst (Pflegeberaterin im Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.), Julia Witte

(Regionalbüro Alter, Pflege & Demenz Südwestfalen), Charlotte Boes (Bereichsleiterin Altenhilfe Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.), Dirk Schürmann (Zentrumsleiter Caritas-Zentrum Lennestadt), Katarzyna Bieras (CariFair-Koordinatorin).