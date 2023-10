Krönender Abschluss der Lesungen mit einer besonderen Reise

(wS/bb) Bad Berleburg | Zum Finale der Lesungen im Rahmen des Literaturpflasters jagt ein Höhepunkt denn nächsten: Kinderbuchautor Žiga X Gombač ist am Mittwoch, 25. Oktober, mit seinen beiden letzten Lesungen in der Grundschule Aue-Wingeshausen (8.15 Uhr) und der in der Kita „Senfkorn“ (10.20 Uhr) zu Gast. Am Abend findet dann die letzte Lesung statt: Um 19.30 Uhr ist Aleš Šteger ist mit seinem wunderbaren Buch “Gebrauchsanweisung für Slowenien“ zu Gast im Sanitätshaus Kienzle in Bad Berleburg. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse.

Noch ist Slowenien ein Geheimtipp, wird aber als Reiseland immer angesagter. Es besteht zu 60 Prozent aus Wäldern, ist so grün wie kaum ein anderes Land – und es setzt auf nachhaltigen Tourismus. Slowenien verbindet unterschiedlichste, touristisch reizvolle Regionen mit kurzen Distanzen: traumhafte Seen und Meer, Julische Alpen, Karawanken und Karstgebirge. Auch die Küche ist reich an Einflüssen; auf den Speisekarten treffen Wiener Brösel auf den Fleischspieß vom Balkan, Bärenkeulen auf vegetarische Buchweizentaschen.

Aleš Šteger, der bekannteste slowenische Autor seiner Generation, bereist per Zug, wandernd und mit dem Fahrrad seine Heimat. Mit dem Blick des Insiders zeigt er uns, wo Slowenien am schönsten ist und macht Lust, gleich hinzureisen.

Er erkundet die pulsierende Hauptstadt Ljubljana, den Charme der Seen und Thermalbäder, der Dörfer und Täler im Hinterland. Pointiert und mit feiner Ironie stellt er seine Landsleute vor, deren Selbstverständnis zwischen vitalem Nationalstolz und sympathischer Bescheidenheit oszilliert. Und die ihrer Leidenschaft für Wassersport und Open-Air-Events, Musik- und Literaturfestivals frönen. Aleš Šteger ist ein Erzähltalent und nimmt sein Publikum mit auf eine Reise quer durch sein Heimatland.

Der besondere Lesungsort des Sanitätshauses ist der krönende Abschluss für die Lesungen in diesem Jahr.

Aleš Šteger gestaltet im Rahmen des Literaturpflasters rund um Gastland Slowenien die letzte Lesung – mit einem ganz besonderen Abend. Foto: Beletrina/Mankica Kranjec