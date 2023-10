Lunge und Luft im Fokus – Arzt-Patienten-Seminar am 25. Oktober im „Haus der Siegerländer Wirtschaft“

(wS/dia) Siegen 19.10.2023 | Wird das Luftholen zur Qual, steckt nicht selten eine chronische Erkrankung dahinter. Schon Alltagstätigkeiten wie Treppensteigen oder ein Spaziergang reichen dann oft aus, um außer Atem zu geraten.

Welche Neuheiten es rund um Lungen- und Atemwegserkrankungen gibt und was in der Medizin zu Post-Covid bekannt ist, wird am Mittwoch, 25. Oktober, 16 bis 19 Uhr, beim Lungentag im „Haus der Siegerländer Wirtschaft“ (Spandauer Straße 25, 57072 Siegen) thematisiert. Die Veranstaltung „Die chronisch kranke Lunge“ wird geleitet von der in eigener Praxis arbeitenden Lungenärztin Sabrina Schmidt und den Chefärzten der Siegerländer Pneumologien Dr. Rainer Grübener (Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg) und Dr. Jörg Hinrichs (Klinikum Siegen).

Im Jahr 2019 starben in Nordrhein-Westfalen 26 946 Menschen an den Folgen einer Atemwegserkrankung. Der Großteil dieser Betroffenen erlag einem Lungen-, Bronchial- und Luftröhrenkrebsleiden oder einer chronischen Erkrankung der unteren Atemwege wie der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit (COPD). Eine Untersuchung des wissenschaftlichen Instituts der AOK aus dem vergangenen Jahr kam zum Ergebnis, dass die Anzahl der an COPD erkrankten Menschen in NRW über dem Bundesdurchschnitt lag.

Im Fokus des Siegener Lungentages stehen medizinische Vorträge, die auch für Laien verständlich sein werden. Dr. Jörg Hinrichs, Chefarzt für Pneumologie, Schlafmedizin und Internistische Intensivmedizin am Klinikum Siegen, spricht über Lungengerüsterkrankungen. Sabrina Schmidt von der Pneumologischen Praxis im Medizinzentrum Siegerland stellt medizinische Neuheiten rund um Asthma bronchiale und COPD vor. „Was wir über Post-Covid wissen“ ist das Vortragsthema von Dr. Rainer Grübener, Chefarzt für Innere Medizin, Pneumologie, Schlafmedizin und Internistische Intensivmedizin am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg. Besucher haben an dem Tag die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen, ihnen Fragen zu stellen und sich im Hinblick auf Lungenfunktionstests beraten zu lassen.

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe Asthma bronchiale und COPD in Siegen und

richtet sich an betroffene Patienten, Angehörige sowie an Interessierte. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine

Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.krankenhaus-bethesda.de

oder unter www.klinikum-siegen.de. Die Homepage der Selbsthilfegruppe erreichen Interessierte unter

www.asthma-siegen.de.