Ohne Hindernisse an der Breitenbachtalsperre – Der Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach auf Tour

(wS/hi) Hilchenbach 12.10.2023 | Der Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach, der im Jahr 2009 aus der Demografieinitiative der Stadt Hilchenbach entstanden ist, machte im September seinen ersten Ausflug an die Breitenbachtalsperre.

Dort wurden die Mitglieder des Arbeitskreises von Christian Pötz, Mitarbeiter der Aufbereitungsanlage Breitenbachtalsperre des Wasserverbandes Siegen- Wittgenstein, freundlich empfangen. Für ihn und den Arbeitskreis war das eine Prämiere, denn so viel bekannt ist, war das die erste barrierefreie Besichtigung. Anschaulich erklärte Christian Pötz der Gruppe die Rohwasserentnahme am Entnahmeturm der Talsperre und wie das Wasser dann über das Pumpwerk zur Trinkwasseraufbereitungsanlage befördert wird, um dort aufbereitet zu werden.

Vom Entnahmeturm ging es entweder zu Fuß oder mit dem Auto weiter zur Trinkwasseraufbereitungsanlage. Dort wurden anschaulich die einzelnen Filterstufen erklärt, um Trinkwasser in hervorragender Qualität zur Verfügung stellen zu können.

Zum Schluss der Führung durfte der Arbeitskreis das Trinkwasser kosten und auch einen Blick in das Büro der Aufbereitungsanlage, der Schaltzentrale, in der alle Abläufe überwacht werden, werfen.

Mit vielen Informationen und einem herzlichen Dankeschön an Christian Pötz verließ der Arbeitskreis die Anlage. Zuvor wurde die einzigartige Aussicht aus dem Bürofenster auf die Talsperre bewundert. Im Anschluss daran kehrten alle Mitglieder des Arbeitskreises im Alten Wärterhaus ein, um Durst und Hunger zu stillen.

Der Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach setzt sich seit vielen Jahren für den Abbau von Hindernissen und ein inklusives Stadtleben in Hilchenbach ein. Er möchte die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen sowie das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung verbessern.

Interessierte, die Lust haben im Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach mitzuwirken, können sich gerne bei Gudrun Roth, Behindertenbeauftragte der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733/288-229, E-Mail g.roth@hilchenbach.de, melden.

Barbara Plümer (Gehörlosenseelsorge ev. Kirchenkreis Siegen), Laura Aliano (Celenus Klinik, Hilchenbach), Ursula Springer vorne (AK Barrierefrei), Gudrun Roth (Behindertenbeauftragte Stadt Hilchenbach), Ulrich Petri (AWO Haus Dahlbruch), Christian Pötz (Mitarbeiter Aufbereitungsanlage Breitenbachtalsperre), Manuela Krebs und Karl-Heinz Immel (Heimbeirat AWO Haus Dahlbruch), Friedrich Kellermann (VdK Hilchenbach), Eva Konieczny vorne (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Köln), Rainer Groos (Behindertenbeauftragter Kreis Siegen-Wittgenstein) Es fehlen: Christiane Köppen (AK Barrierefrei), Crescentia Hofius, (AK Barrierefrei), Ralph Werthebach (Verein Competo).



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier