Orgelmatinée und Kirchenmusikalische Andacht zum Thema Frieden in Siegen

(wS/red) Siegen 03.10.2023 | Orgelmatinée am 8. Oktober in St. Joseph um 10:45 Uhr in St. Joseph

Dr. Mathias Scheer gestaltet am 8. Oktober um 10:45 Uhr die Matinée in St. Joseph mit Werken von u.a. J. S. Bach, G. Böhm und F. Mendelssohn-Bartholdy.

Kirchenmusikalische Andacht zum Thema Frieden mit dem Chor der Peter-und-Paul-Kirche am 8. Oktober um 15 Uhr in St. Marien/Oberstadt.

Am Sonntag, den 8. Oktober um 15.00 Uhr gestaltet der Chor der St.-Peter-und-Paul-Kirche Siegen in der St.-Marien-Kirche Siegen (Oberstadt) unter Leitung von DKM Helga Maria Lange eine kirchenmusikalische Andacht zum Thema Frieden mit Werken von u.a. F. Mendelssohn, J. Rutter, H. Parry und A. Snyder. Die geistlichen Worte dazu spricht Diakon Matthias Weissner.