Städtewettbewerb „Papieratlas“: Sonderehrung für Siegen – seit acht Jahren „spitze“

(wS/si) Siegen 12.10.2023 | Die Stadt Siegen erhält eine Sonderehrung als „Mehrfachsieger“ für ihr vorbildliches Engagement bei der Verwendung von Blauer-Engel-Papier. Seit acht Jahren bringt Siegen somit Bestleistungen im Papieratlas-Städtewettbewerb der Initiative Pro Recyclingpapier.

In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 96 Groß- und Mittelstädte mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 89 Prozent. Weitere „Mehrfachsieger“ sind die Städte Essen, Bonn, Freiburg, Solingen, Erlangen und Nürnberg.

Siegen leiste, so die Initiative, mit der konsequenten Nutzung von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Das

bestätige die aktualisierte Ökobilanz für grafische Papiere des Umweltbundesamtes: „Im Vergleich zu Frischfaserpapier bewirkte die Stadt demnach in den vergangenen acht Jahren eine Einsparung von über 15 Millionen Litern Wasser und mehr als 3 Millionen Kilowattstunden Energie.“

Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 jährlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen Städten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. In diesem Jahr erreicht der Papieratlas mit erstmals 230 Kommunen und Hochschulen eine neue Rekordbeteiligung.

Alle Ergebnisse stehen unter www.papieratlas.de zum Download zur Verfügung.