Unfall bei Motorradtour an der B54 bei Altenkleusheim – Zwei leicht Verletzte

(wS/red) Olpe 07.10.2023 | Eine Gruppe von Motorradfahrern geriet heute auf der B54 in Altenkleusheim in einen Unfall, der glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zur Folge hatte. Die Motorradgruppe war auf einer Tour von Olpe-Rhonard kommend in Fahrtrichtung Altenkleusheim unterwegs. An der Einmündung zur B54 mussten sie verkehrsbedingt an der Einmündung zur B54 halten. Ein Motorradfahrer in der Gruppe erkannte dies zu spät und fuhr auf seinen vorausfahrenden Kameraden auf.

Der Zusammenstoß führte dazu, dass beide Motorradfahrer stürzten und sich dabei leichte Verletzungen zuzogen. Zwei Rettungswagen wurden zur Unfallstelle alarmiert und der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Betroffenen.

Die Polizei war ebenfalls am Unfallort präsent und nahm die notwendigen Informationen auf. An den Motorrädern entstand nur geringfügiger Sachschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de