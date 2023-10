Uni Siegen – Dreiklang aus Wissenschaft, Literatur und Musik

(wS/uni) Siegen 30.10.2023 | Zur besten Siegener Marktzeit sind Bürgerinnen und Bürger an den Campus Unteres Schloss eingeladen, um besondere Veranstaltungen und auch Menschen aus den Bereichen Wissenschaft, Musik und Literatur live zu erleben.

25. November 2023: Lesung

Zum Auftakt der Reihe „Samstags um 12“ liest Ewald Frie aus seinem Beststeller „Ein Hof und elf Geschwister“.

Der Sachbuchautor Ewald Frie liest aus seinem Bestseller „Ein Hof und elf Geschwister“ US – S 002, neben der Villa Sauer am Obergraben 25 in Siegen

Moderation: Prof. Dr. Bärbel Kuhn von der Universität Siegen, Expertin in Sachen Erinnerungskultur Ewald Frie wurde 1962 als neuntes von elf Kindern einer katholischen Bauernfamilie im Münsterland geboren. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. In der Buchbeschreibung des Verlags heißt es: „Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der Sechzigerjahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. Der Historiker Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von diesem stillen Abschied.

Sein glänzend geschriebenes Buch verwebt meisterhaft die eigenen Erfahrungen mit zeitgeschichtlichen Zusammenhängen und lässt so den großen Umbruch auf dem Land lebendig werden.“

2. Dezember 2023: Vortrag

Stern über Bethlehem – die Astronomin Dr. Dr. Susanne M. Hoffmann geht am 2. Dezember auf der Basis historischer Berichte über Himmelkonstellationen rund um das Jahr 0 auf Spurensuche.

US – C 114, Unteres Schloss

Susanne M. Hoffmann ist Astronomin an der Universität Jena mit einem Hintergrund aus Physik und Wissenschaftsgeschichte. Sie möchte das Universum erforschen, es Stückchen für Stückchen besser verstehen können und die Öffentlichkeit für ihre berufliche Leidenschaft begeistern. Susanne M. Hoffmann hat einen ihrer beiden Doktorgrade an der Universität Siegen erworben.

Dr. Dr. Susanne M. HoffmannFoto: privat

20. Januar 2024: Klaviermatinee

Klaviermatinee mit dem Pianisten Alexander Zolotarev

Foyer US – C, Campus Unteres Schloss

Alexander Zolotarev wurde 1968 in St. Petersburg geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren begann er Klavier zu spielen. Mit sieben Jahren wechselte er an die Spezialschule für Musik des St. Petersburger Konservatoriums. 1985 wurde er Preisträger beim Nationalen Russischen Wettbewerb, studierte ab 1988 Klavier am St. Petersburger Konservatorium und ab 1990 an der Kölner Musikhochschule. Alexander Zolotarev hat diverse internationale Klavierwettbewerbe gewonnen, erfolgreiche Konzerttourneen nach USA, Japan und viele europäische Länder unternommen sowie zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen gemacht.

Pianist Alexander Zolotarev Foto: dl_rohr