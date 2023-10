Unterstützung für den TSV Weißtal im Gewinnspiel der Veltins-Brauerei – Mach mit!

(wS/tsv) Wilnsdorf 19.10.2023 | Der TSV Weißtal nimmt aktuell an einem Gewinnspiel der Veltins-Brauerei teil. Der Hauptpreis ist ein einmaliges Erlebnis für jeden Amateur-Spieler: Die Mannschaft darf ein reguläres Meisterschaftsspiel

in der Veltins Arena auf Schalke austragen. Das Siegerteam wird dazu mit dem Mannschaftbus des FC Schalke 04 am heimischen Sportplatz abgeholt und nach Gelsenkirchen gefahren. Dazu gibt es weitere Highlights, wie zum Beispiel eine Pressekonferenz. Also alles wie bei den Profis.

Unter https://veltins-heimspiel.de/voting-2023/ kann unter sechs Finalisten, die sich an der Aktion beteiligt haben. abgestimmt werden. Ursprünglich haben übrigens über 400 Vereine ihre Bewerbung abgegeben. Nun geht es um den letzten Schritt. Das Spiel, um das es geht, wäre das Bezirksliga-Spiel zwischen dem TSV und Türk Attendorn. Ausgetragen würde die Partie am 11. November auf Schalke.

Für den Kreis Siegen-Wittgenstein und den Kreis Olpe wäre das eine tolle Sache. Daher würden sich beide Vereine über eine entsprechende Unterstützung freuen. Die Abstimmung endet am 20. Oktober um 12.00 Uhr.

HIER für den TSV Weißtal abstimmen