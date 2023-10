Verbindliche Lesezeit in NRW: Rotary Club Siegen fördert Obenstruthschule

(wS/ro) Siegen 27.10.2023 | Der Rotary Club Siegen unterstreicht sein langjähriges Engagement für die Bildung und das Lesen in der Region, indem er die Obenstruthschule bei der Umsetzung der verbindlichen Lesezeit unterstützt. Diese Initiative steht im Einklang mit den Bemühungen des Ministeriums für Schulen und Bildung in Nordrhein-Westfalen, die Basiskompetenzen von Grundschülerinnen und -schülern zu stärken.

Laut aktuellen Bildungsstudien, wie der IQB- und IGLU-Studie, erfüllen in NRW rund ein Viertel der Grundschülerinnen und Grundschüler nicht die Mindestvoraussetzungen im Lesen, Schreiben, Rechnen und in der emotional-sozialen Entwicklung. Bundesweit kann nahezu jedes vierte Grundschulkind der vierten Klasse nicht angemessen lesen.

Das Ministerium für Schule und Bildung hat daher entscheidende Schritte eingeleitet, um die Basiskompetenzen in der Primarstufe zu stärken. Die Landesregierung setzt gezielt Schwerpunkte, um die Basiskompetenzen „Lesen, Schreiben und Rechnen“ zu fördern, insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit geringer Ausprägung dieser Fähigkeiten.

Der Rotary Club Siegen unterstützt diese Bemühungen durch die kontinuierliche Unterstützung des überregionalen Rotary-Projekts 4L, das die Freude am Lesen und an Fantasie von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 1 bis 4 zum Ziel hat. Die großzügige Bücherspende an die Obenstruthschule ist ein Beispiel für die erfolgreiche langjährige Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bildungseinrichtungen, um das Bildungsniveau in der Region zu steigern.

„Als Rotary Club Siegen sind wir tief verwurzelt in unserer Gemeinschaft und fühlen uns geehrt, diese bedeutsame Initiative zu unterstützen, um

die Lesekompetenz unserer jungen Generation zu stärken“, führt Dr. Jörg Doege, 4L-Beauftrager des Rotary Clubs Siegen, aus.

Der Rotary Club Siegen freut sich, einen Beitrag zur Förderung der Bildung und Lesekompetenz in der Region zu leisten und die verbindliche Lesezeit an der Obenstruthschule aktiv zu unterstützen.