Verkehrsunfall auf der L719 bei Netphen: 54-jährige Fahrerin verletzt

(wS/ne) Netphen 30.10.2023 | Gegen 16 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau und ihr Ehemann mit ihrem Ford die L719 von Netphen kommend in Richtung Deuz. Kurz vor dem Ortsausgang an der Abzweigung Waldstraße zog trotz Vorfahrt des Fords ein 34-Jähriger mit seinem Audi aus der Waldstraße, dabei touchierte die Ford-Fahrerin den Audi im Heckbereich. Der Audi schleuderte bis in die gegenüberliegende Böschung. Die Fahrerin des Fords wurde aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Unfallteilnehmer hatten nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Fotos: Nico Eggers