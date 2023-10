VORBERICHT: Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen gegen TuS Ferndorf

Frage: Ist es eine Mannschaft, die jetzt auch nach den ersten sechs Spieltagen auf Tabellenplatz zwölf steht, und wo wir hinfahren mit dem Anspruch, beide Punkte mitzunehmen, als Favorit antreten und auch dieser Favoritenrolle gerecht werden wollen?

Antwort: Natürlich ist es so, wenn man die Ratinger zur Entfaltung kommen lässt, dann haben sie Qualität und können auch Mannschaften wie uns oder Krefeld ärgern. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass es viel von uns abhängt. Mit welcher Intensität, mit welcher Bereitschaft, mit welcher Motivation gehen wir in das Spiel, und ich denke, an diesen drei Eigenschaften wird es uns am Sonntag nicht fehlen. Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Zeit für uns, Sonntag um 16 Uhr, aber das darf kein Grund dafür sein, dass wir am Ende nicht beide Punkte aus Ratingen mitnehmen. Sie können individuell Sachen gut lösen, aber ich finde, wenn wir das als Mannschaft verteidigen oder wenn wir bestimmte Sachen gezielt angreifen, ergeben sich Räume und Vorteile für uns, die wir am Sonntag nutzen müssen. Diese werden am Ende auch ausschlaggebend sein, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich hoffe, dass wir den kompletten Kader zur Verfügung haben werden, weil das meine Hoffnung für das Wochenende ist.

Ich bin da relativ transparent, was das betrifft. Vor zwei, drei Wochen habe ich bereits gesagt, was Schikora und Duvancic betrifft. Man muss den Jungs Zeit geben. Paul hat bereits seine ersten fünf Minuten wieder gesammelt. Tino (Valentino Duvancic) habe ich gesagt, wir warten noch eine Woche länger, aber er hat letzte Woche schon wieder trainiert und ist auch diese Woche voll im Training. Das heißt aber nicht, dass er spielt, aber er wird im Kader sein. Die Frage nach den Einsatzzeiten von Daniel Hideg muss ich mit den Physiotherapeuten abstimmen. Wenn es nach mir geht, würde Daniel immer seine Einsatzzeiten bekommen. Aber wenn die Ärzte oder die Physios mir sagen, es wäre besser, wenn du ihn noch schonst, dann gebe ich ihm die Zeit. Ich habe da ein gutes Gefühl, weil Daniel wieder normal im Training ist.

Bericht: Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

