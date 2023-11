1.170 Jahre Kompetenz bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen – Kinderklinik Siegen ehrt ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(wS/ks) Siegen 17.11.2023 | DRK-Kinderklinik Siegen ehrt 50 Jubilare feierlich für langjährige Mitarbeit im Unternehmen

1.170 Jahre Kompetenz in der Versorgung von kranken Kindern und Jugendlichen in der DRK-Kinderklinik Siegen – das muss natürlich gefeiert werden. Mitte November ehrte die Betriebsleitung des Krankenhauses ihre 50 Jubilare 2023 mit einer kleinen Feierstunde im Bistro Max und Geschenken. Geschäftsführer Carsten Jochum und der Betriebsratsvorsitzende Bert Hesse sprachen ihre Anerkennung und Dankbarkeit für die engagiert geleistete Arbeit zugunsten der Kinder und Jugendlichen in der Region aus.

Neben Martina Krebs und Gabriele Oerter mit 45 Jahren Dienstzeit wurden drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter für ihr 40. Jubiläum ausgezeichnet.

Außerdem feierten vier Kolleginnen das 35-jährige Dienstjubiläum, acht Kolleginnen ihre 30-jährige Firmenzugehörigkeit, sieben Frauen und ein Mann ihr 25-jähriges Jubiläum und zehn Mitarbeiter:innen die 20-jährige Zugehörigkeit zur DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH. 14 Fachkräfte sind seit zehn Jahren an der Siegener Kinderklinik tätig.

„In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen so lange bei einem Arbeitgeber bleiben. Das freut uns und macht auch stolz, 50 Kolleginnen und Kollegen zu deren Dienstjubiläum gratulieren zu dürfen“, erklärte Geschäftsführer Carsten Jochum im Rahmen der Feier. „So viel Kompetenz, Engagement und Motivation wissen wir, aber auch unsere kleinen Patienten und deren Eltern, sehr zu schätzen.“ Der Betriebsratsvorsitzende Bert Hesse ergänzte: „Auch wir vom Betriebsrat übermitteln unseren Kolleginnen und Kollegen gerne unsere hohe Anerkennung mit einem herzlichen Dankeschön für das jahrzehntelange Engagement. Nur durch diese treue Mitarbeit kann die anspruchsvolle Versorgung der uns anvertrauten Patienten rund um die Uhr sichergestellt werden.“

„Jubiläum“: Geschäftsführer Carsten Jochum (rechts) und Betriebsratsvorsitzender Bert Hesse (links) beglückwünschten Gabriele Oerter (2.v.li.) und Martina Krebs (3. V. li.) zu jeweils 45 Jahren Dienstzeit.