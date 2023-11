10. Nacht LK-Turnier des TC Wilgersdorf am 25./26.11.23 in Wilnsdorf

(wS/tw) Wilnsdorf 23.11.2023 | Das 10. Nacht LK-Turnier des Tennisclub Wilgersdorf im Tennispark-Wilnsdorf (am Höhwäldchen) startet am Samstag, 25. November, um 17.30 Uhr. Erfreulicherweise ist das Teilnehmerfeld wie in all den Vorjahren wieder ausgebucht und es werden natürlich auch bei dem kleinen Jubiläum wieder jede Menge LK-Punkte vergeben. Zudem dürfen sich die besten Akteure wieder über einige schöne Sachpreise freuen. Der neue Nachtkönig wird wie immer erst tief in der Nacht gekürt. Der Eintritt ist wieder frei.

Das Foto der Siegerehrung 2022 in der Wilnsdorfer Tennishalle zeigt v.l.n.r.: Turnierleiter Thorsten Wroben (TC Wilgersdorf), Nebenrunden-Sieger Laurenz Giebeler (TC Wilgersdorf), Nebenrunden-Finalist Niklas Erb (TC Holzwickede), Finalist Johannes Rötzel (TC Wilgersdorf), Nachtturnier-Champion André Schmidt und Jonathan Peters (beide TC Holzwickede), der als Fahrer den Preis für die weiteste Anreise der fünf Jungs aus Holzwickede in Empfang nahm.

Siegerehrungsfoto: Maximilian Bartsch (TC Holzwickede)