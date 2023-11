Am 17. November präsentieren das Gymnasium Am Löhrtor und Firma Krückemeyer zum 16. mal den Bundesweiten Vorlesetag in Siegen

(wS/kr) Siegen / Wilnsdorf 06.11.2023 | Am 17. November 2023 findet Deutschlands größtes Vorlesefest auf gemeinsame Initiative von Stiftung Lesen, DIE ZEIT und Deutsche Bahn Stiftung zum 20. Mal statt. Das Motto des diesjährigen Aktionstages ist „Vorlesen verbindet“! Jan und Klaus Krückemeyer von der Krückemeyer GmbH in Wilnsdorf engagieren sich in diesem Jahr zum 16. Mal an ihrer ehemaligen Schule, dem Gymnasium Am Löhrtor (GAL) mit der Organisation und konnten mit Schauspieler Martin Krah (Old Shatterhand, Karl May-Festspiele, Elspe) und Sprecher Dirk Hardegen (Karl-May-Hörspiele) erneut spannende Künstler als ehrenamtliche Vorleser gewinnen.

Mit dieser Vorleseaktion leisten alle Beteiligten einen wichtigen Beitrag für die Chancengleichheit und Ausbildungsfähigkeit von Kindern. Leider lesen mehr als ein Drittel der Eltern ihren Kindern nur selten oder gar nicht vor (Vorlesemonitor 2023). Vorlesen verbindet, schafft Nähe und überwindet Grenzen. Es ist die wichtigste Voraussetzung, um selbst gut lesen zu lernen, bestärkt Kinder neugierig die Welt zu entdecken und ist der Schlüssel für ihre Zukunft. Ob in der Familie, der Schule oder der Kita, zwischen Generationen, verschiedenen Herkunftsländern und Kulturen: Verbindungen stärken Kinder, fördern den Austausch und überwinden Grenzen.

Zu dieser Vorleserunde sind die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen des GAL sowie der umliegenden Grundschulen von 10:15 Uhr bis 11:15 Uhr in die Aula des Gymnasiums eingeladen. Die Vorleserunde wird von Schauspieler Klaus Krückemeyer (funk/Hessischer Rundfunk, Staatstheater Wiesbaden, RadioLiveTheater) moderiert.

Martin Krah wuchs im Ruhrgebiet auf, gehörte nach seinem Schauspielstudium zum Ensemble des Theaters Detmold und spielte während dieser Zeit u.a. Ferdinand in „Kabale und Liebe“ oder Woof im Musical „Hair“. Als freier Schauspieler ging er anschließend mit Brechts „Kaukasischem Kreidekreis“ auf Tournee und spielt seitdem in den unterschiedlichsten Genres auf den Bühnen. Von den „Känguru-Chroniken“ oder „Der talentierte Mr. Ripley“ in Aachen, über die „Nibelungen“ in Köln bis hin zum Klassiker „Der Kaufmann von Venedig“ in Stuttgart. Seit 2021 reitet er als Old Shatterhand bei den Karl-May-Festspielen in Elspe. Der Wahlkölner ist zudem als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele (z.B. Lübbe Audio, Hörbuch Hamburg, WDR) vor dem Mikrofon tätig.

Dirk Hardegen wechselte nach einer journalistischen Laufbahn bei Zeitung und Radio ins Schauspielfach. Seitdem hat er das Tonstudio als sein Hauptbetätigungsfeld entdeckt. An über 300 Hörspielproduktionen ist er bislang als Sprecher (bisweilen auch als Musiker, Regisseur) beteiligt, mit dem Verlag „Ohrenkneifer“ hat er eine eigene Hörspielproduktion begründet in dem er seine Neuproduktion von Karl-May-Western-Abenteuern herausbringt. Hauptsächlich ist Hardegen aber in Synchronisationen von Spielfilmen und Serien zu hören, die Deutsche Synchronkartei weißt über 200 Rolleneinträge für ihn aus. Aber auch in deutschen Sprachausgaben zahlreicher Computerspiele hat Hardegen in teils großen Rollen mitgewirkt (z.B. Roboter Clank in der Spielereihe „Ratchet & Clank“). Hardegen hat auch mehrere Hörbuchproduktionen („Erkenntnis und Schönheit“) erstellt und Live-Lesungen („Dr. Jekyll & Mr. Hyde“) begleitet.

Klaus Krückemeyer ist gebürtiger Siegener und seit 2003 regelmäßig als Schauspieler/Sänger am Hessischen Staatstheater Wiesbaden aktiv. Dabei zeigt er die volle Bandbreite seiner Talente im Schauspiel, in Operetten, in der Oper, in Musicals und in mehreren Musik-Revuen. Außerdem spielte er am Staatstheater Darmstadt, an der Städtischen Bühne Lahnstein sowie in der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig sowie deutschlandweit auf Bühnen mit seinen eigenen Livehörspielen des RadioLiveTheaters. Vor 10 Jahren gründete er dieses Ensemble und gastiert am 28. Januar 2024 mit dem Western-Livehörspiel „Old Shatterhand unter Kojoten“ erstmals im Apollo-Theater Siegen. Er ist auch als Sprecher in vielen Hörspielproduktionen und Computerspielen zu hören. Seit 2020 ist er Redakteur für das mehrfach ausgezeichnete funk-Format „World Wide Wohnzimmer“ mit Dennis und Benni Wolter.