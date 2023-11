„Christmas with Friends“ – Crossover Konzert am 10. Dezember in der Siegerlandhalle

(wS/red) Siegen 06.11.2023 | „Wunderschön und einzigartig!“ – so beschreibt noch heute das faszinierte Publikum die erste Siegener Adventsgala Fresh X-MAS, die 2019 in der Siegerlandhalle stattgefunden hat. Wer dabei sein konnte, erinnert sich: eine spannende Mischung aus Soul, Gospel, Kirchenliedern und klassischen Klängen, unterstrichen von eindrücklichen Texten, bewegenden Dance-Performances und Überraschungsmomenten. Eine besondere Atmosphäre, die den Zauber der Weihnachtszeit spiegelte.

Am 10. Dezember 2023 geht es endlich weiter. Für die lang ersehnte zweite Auflage hat sich das Projekt inhaltlich und musikalisch weiterentwickelt: „Wir wollen unsere Freude an der Musik und der bewegenden Weihnachtsbotschaft mit anderen Menschen teilen,“ erzählt die begeisterte Projektleiterin Juliane Dreisbach aus Freudenberg. „Wir haben unserem zweiten Crossover-Konzert daher den Titel ‚Christmas with Friends‘ gegeben. Es wird kein Weihnachtskonzert, sondern mutet eher wie eine Weihnachtsshow an.“ so beschreibt der Kreuztaler Gitarrist Wolfgang Ponwitz seinen Eindruck aus den Planungsgesprächen.

Auch in diesem Jahr erfährt das Projekt breite Unterstützung. „An unserer Seite stehen wieder wunderbare Sponsoren,“ so Paul-Georg Dreisbach und Martina Paul-Graf, die für das Sponsoring der Veranstaltung verantwortlich sind. „Ohne das Vertrauen, das diese Sponsoren in uns gesetzt haben, wäre ein solches Format gar nicht möglich geworden.“

Die Crossover-Band, ausdrucksstarke Vokalsolisten, viele weitere heimische Solokünstlerinnen und -künstler sowie Moderatorin Anne Willmes und Superintendent Peter Thomas Stuberg wirken mit bei diesem abwechslungsreichen Weihnachtsevent. Vokal unterstützt wird das Projekt in diesem Jahr durch 120 weitere Akteurinnen und Akteure: Das Frauenensemble Encantada, der Bach-Chor Siegen sowie der Unterstufenchor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Neunkirchen werden mit ihren einzelnen und gemeinsamen Beiträgen für Gänsehaut sorgen.

Neu im Team ist auch Kreiskantor Peter Scholl, der die musikalische Leitung dieser großen, regionalen Weihnachtsfeier übernommen hat. Garantiert ist damit eine professionell koordinierte Stimm- und Instrumentalpower, mit der weltbekannte Musiktitel inszeniert und interpretiert werden. „Musik bringt uns mit uns selbst in Beziehung. Sie berührt uns so tief, dass sie uns sogar verändern kann. Dabei gibt es keine Grenzen zwischen klassischer und moderner Musik – beides hat seine Berechtigung, nebeneinander und miteinander,“ so der Kreiskantor und Leiter des Siegener Bach-Chores. Es liege zudem viel Potential in der Begegnung von so unterschiedlichen Stilen. „Wenn wir die Vielfalt der Gesellschaft leben wollen, dann gehört auch die Vielfalt der Musik dazu.“

Gerade die Weihnachtszeit lässt auf wichtige und besondere Ereignisse des Lebens zurückblicken, sei es mit Freude oder mit Wehmut. „Unser Programm möchte gerade auch für diese emotionalen Jahresmomente Töne und Gedanken anbieten“, so Juliane Dreisbach. „Vor allem in einer Zeit, in der Vieles so durcheinander scheint“.

Selbstverständlich darf im Programm ein fetziges Weihnachtslieder-Medley nicht fehlen, das Hände, Füße und Gedanken in fröhliche Bewegung bringt. In der Pause duften zudem wieder feine Köstlichkeiten durch das Foyer: Hier stellen regionale Vereine ihre Projekte vor und tragen mit Weihnachtsplätzchen und anderen Köstlichkeiten zum Gelingen der Veranstaltung bei.

„Christmas with Friends“ Crossover Weihnachtskonzert Vol. 2

Siegerlandhalle So 10.12.2023. Beginn: 17 Uhr; Einlass: 16 Uhr.

Tickets: www.crossover-konzerte.de; www.proticket.de und regionale Vorverkaufsstellen

Mitwirkende:

Bachchor Siegen (Leitung: Peter Scholl)

Bachorchester Siegen (Leitung: Peter Scholl)

Vocalensemble Encantada (Leitung: Kristin Knautz)

Kinderchor des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Neunkirchen

Crossover-Band

Crossover-Gesangsensemble

Antonia Buchal (Harfe)

Dominik Jung (Konzertgitarre)

Eileen Grimm/Ballettschule Reindt (Solotanz)

Jörn Heller (Texte)

Anne Willmes (Moderation)

Peter-Thomas Stuberg (Impuls)

Projektleitung: Juliane Dreisbach

Musikalische Gesamtleitung: Peter Scholl