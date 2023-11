DRK Sanitäter: Ausbildung erfolgreich absolviert

(wS/drk) Siegen 06.11.2023 | Um eigenverantwortlich Sanitätsdienste durchführen zu dürfen und die entsprechenden medizinischen Maßnahmen sicher anwenden zu können ist in manchen Aufgabenbereichen der Einsatzeinheit die Ausbildung zum Sanitäter bzw. zur Sanitäterin erforderlich. Diese haben nun sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 1. Einsatzeinheit Siegen-Wittgenstein, bestehend aus den DRK Ortsvereinen Neunkirchen, Burbach, Obersdorf und Eiserfeld/Eisern im Rahmen einer 60-stündigen Ausbildungsreihe erfolgreich absolviert; alle haben die Prüfung bestanden.

In dieser Zeit wurden sie von vier ehrenamtlichen DRK- Ausbilderinnen und -Ausbildern unter anderem in den Bereichen Anatomie, Physio- und Pathophysiologie, Traumaversorgung, Vergiftungen, Rettung und Transport ausgebildet. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass es so engagierte Ehrenamtliche gibt, die

ihre Zeit für die Ausbildung zur Verfügung stellen – und das gilt für die Ausbilder wie auch die Teilnehmer. Wir sind außerdem sehr stolz auf unsere Nachwuchskräfte und hoffen, diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu dürfen“, berichtet Alexander Bassil, Zugführer der 1. Einsatzeinheit Siegen-Wittgenstein. Im Kreis Siegen-Wittgenstein sorgen insgesamt drei Einsatzeinheiten des Deutschen Roten Kreuzes dafür, dass bei Ausnahmezuständen sofort gehandelt werden kann. Sie sind in der Lage, schnell und flexibel, abgestimmt auf die bereits bestehenden Strukturen des Rettungsdienstes betroffenen Menschen gezielt zu helfen. Die Personalstärke je Einsatzeinheit beträgt 33 Einsatzkräfte, zu jeder Einheit gehört ein Arzt – alle von ihnen sind ehrenamtlich tätig.

Foto: DRK