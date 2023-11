Ehrenurkunde für unternehmerische Tätigkeit – UFAR GmbH feiert 50-jähriges Jubiläum

(wS/uf) Siegen 08.11.2023 | Am 06.11.2023 beging die UFAR GmbH ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum. Im Rahmen eines Umtrunks mit Kunden, Lieferanten und MitarbeiterInnen wurde dieser besondere Tag gefeiert. Gründer und Gesellschafter Hans Georg Schneider plauderte aus dem Nähkästchen und berichtete, dass man die ersten beiden Jahre in Siegen vollkommen konkurrenzlos war und erst Mitte der 1970er Jahre die Kölner Zeitarbeitsfirmen auf das Siegerland aufmerksam wurden und Filialen eröffneten. Doch die UFAR GmbH ist nicht nur das älteste Zeitarbeitsunternehmen Siegen-Wittgensteins, sie war auch Pionier in der Tarifpolitik und ist bereits seit 2000 tarifgebunden durch einen Haustarifvertrag mit der IG Metall.

Seit 2008 führt Janine Münker die UFAR GmbH als Geschäftsführerin und ist stolz, dass die UFAR GmbH auch die jüngsten Krisen gemeistert hat und sich als regionaler Dienstleister immer noch neben den großen Ketten behaupten kann. „Wir haben eine sehr treue Kundschaft und Belegschaft.

Unser Netzwerk in der Region ist stark, weil wir alle von hier sind und wissen, worauf es in Siegen-Wittgenstein ankommt.“ Die Weiterentwicklung und Professionalisierung der Dienstleistung sei das A und O, um sich von anderen abzuheben. Deshalb war die UFAR GmbH auch 2010 wieder Vorreiter in der Region als es um die Zertifizierung im Arbeits- und Gesundheitsschutz durch die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft ging. Geschäftsführerin Janine Münker freute sich sehr, dass unter den Gratulanten auch ehemalige Mitarbeiter, Vertreter der IG Metall, der VBG, von Weiterbildungsträgern, des Jobcenters und nicht zuletzt der IHK Siegen waren.

Letztere wurde durch Klaus Fenster, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, repräsentiert, der eine Ehrenurkunde als Anerkennung für 50 Jahre unternehmerische Tätigkeit überreichte. Hans Georg Schneider und Janine Münker betonten beide, dass der Erfolg der UFAR GmbH immer durch ein starkes Team getragen wurde und nutzen die Gelegenheit um sich bei allen MitarbeiterInnen zu bedanken.

Anlässlich des Jubiläums spendete die UFAR GmbH 50 „Trösteteddys“ für die Kinderhilfe Diekholzen zweckgebunden für die Kinderklinik in Siegen und 5.000 € an die Hans Georg Schneider-Stiftung. Im Rahmen des Umtrunks konnten weitere 835 € als Spendensumme für die gemeinnützige Hans Georg Schneider-Stiftung gesammelt werden.