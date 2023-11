Erfolgreicher Spendenaufruf des Verein Handycap Siegen: Michelle erhält lang ersehntes Handbike

(wS/red) Siegen – Kreuztal 27.11.2023 | ACHTUNG Traum vom Handbike wird Wirklichkeit- Spendenaufruf wird beendet!

Vor wenigen Tagen berichteten wir über das Schicksal der 27-jährigen Michelle, die seit ihrer Geburt unter rechtseitiger Hemiparese und Epilepsie leidet. Ein schwerer Schicksalsschlag im Sommer 2013 veränderte ihr Leben drastisch. Nach zehn heftigen Anfällen an einem Tag wurde sie ins künstliche Koma versetzt und erwachte vier Tage später mit Lähmungen in den Beinen sowie Einschränkungen in der Sprache und Motorik.

Trotz dieser Herausforderungen kämpfte sich Michelle tapfer zurück ins Leben. Mit dem klaren Ziel, so selbstständig wie möglich zu sein, setzte sie sich intensiv für ihre Rehabilitation ein. Die Perspektive, auf einen Rollstuhl und Unterstützung angewiesen zu sein, ließ sie nicht verzweifeln. Ihr größter Wunsch war ein Handbike, ein fahrradähnliches Gerät, das an den Rollstuhl montiert werden kann und ihre Mobilität erheblich verbessern würde.

Die Kosten für dieses Hilfsgerät beliefen sich auf 6.000 Euro, doch die Krankenkasse lehnte die Beantragung ab, mit der Begründung, dass Michelle einmal pro Woche am Rehasport teilnehmen könne. Daraufhin startete der Verein Handycap Siegen einen Spendenaufruf, um Michelle bei der Verwirklichung ihres Traumes zu unterstützen.

Heute, am 27. November 2023, gibt der Verein Handycap Siegen freudig bekannt, dass der Traum vom Handbike dank der großzügigen Spenden der Gemeinschaft Wirklichkeit geworden ist. Der Verein und vor allem Michelle und ihre Familie möchten sich herzlich bei allen Spendern bedanken, die in so kurzer Zeit dazu beigetragen haben, dass Michelle nun ihr lang ersehntes Handbike erhalten kann.

Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Petra Wagner, erklärt: „Zwar ist das Handbike teurer als erwartet, aber es werden keine Spenden mehr benötigt. Ein ausführlicher Bericht über die Erfolgsgeschichte von Michelle und die großartige Unterstützung der Gemeinschaft wird in Kürze folgen.“

Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit betont Wagner: „Es ist die Zeit der Liebe und Besinnlichkeit, aber auch die Zeit, in der man an Wunder glauben darf. Wir haben nicht nur den Traum von Michelle erfüllt, sondern haben noch weitere Wünsche von schwer erkrankten Kindern zu erfüllen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Vereinsarbeit auch weiterhin unterstützen. Tun Sie Gutes und reden Sie darüber. Vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben, Michelles Leben zu verbessern und Hoffnung zu schenken.“

Foto: Verein Handycap Siegen