Feuerwehr im Einsatz: Garagenbrand am Gebäude in Kreuztal-Eichen

(wS/red) Kreuztal 07.11.2023 | Erstmeldung | Am Dienstagnachmittag, gegen 18:10 Uhr, erhielt die Feuerwehr Kreuztal einen Einsatz in der Bockenbachstraße in Eichen, nachdem ein Garagenbrand gemeldet wurde. Bereits aus der Ferne war dichter Rauch aus einer abgeschlossenen Garage aufsteigend zu erkennen, als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst eintrafen.

Die Feuerwehr gelang es schnell, die Garage zu öffnen. Darin befand sich brennendes Material, das unverzüglich entfernt wurde. Um die Flammen zu löschen, wurde das brennende Material auf die Straße gebracht und erfolgreich gelöscht.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und das Feuer konnte rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden.

Die genaue Ursache des Garagenbrandes wird derzeit ermittelt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de