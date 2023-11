Feuerwehreinsatz nach Küchenbrand in der Fritz-Erler-Siedlung Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 03.11.2023 | Dunkler Rauch drang aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohngebäudes am Eggersten Ring. Gegen 12.30 Uhr eilten zahlreiche Rettungskräfte herbei, da ein Brand in der Küche einer Wohnung ausgebrochen war, die derzeit von einer sechsköpfigen Familie bewohnt wird.. Die Mieter waren nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach.

Die Polizei war schneller am Einsatzort als die Feuerwehr und sah sich gezwungen, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, um Schlimmeres zu verhindern. Beim Betreten der Wohnung entdeckten sie Flammen in der Küche und reagierten umgehend, indem sie einen Topf vom eingeschalteten Herd entfernten. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits erloschen, und sie führten lediglich einen Nachlöscheinsatz mit Wasser aus dem Wasserhahn der Küche durch. Trotzdem gab es in der Küche erhebliche Rußspuren, und der Rauch hatte sich in den anderen Wohnräumen ausgebreitet.

Feuerwehrchef Jan Kleine empfahl der Familie, die aus den Eltern und vier Kindern besteht, vorübergehend eine andere Unterkunft zu suchen, bis die Brandspuren beseitigt sind. Das Ordnungsamt bot Unterstützung für die Familie nach dem Vorfall an.

Vor Ort hieß es, dass die Mutter der Familie mit ihrem Kleinkind einen Spaziergang in der Nähe unternahm, als ein aufmerksamer Nachbar den Brand bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Die wahrscheinlichste Erklärung für den Vorfall war, dass das Kleinkind der Familie unbeaufsichtigt den Herd eingeschaltet hatte, bevor sie spazieren gingen. Zum Glück wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

