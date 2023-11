Große Überraschung im DRK-Ortsverein Eiserfeld/Eisern: Besondere Auszeichnung für Rotkreuzler

(wS/drk) Siegen 02.11.2023 | Große Überraschung beim DRK-Ortsverein Eiserfeld/Eisern:

Landesrotkreuzleiter Thorsten Junker besuchte den Ortsverein und hatte als Überraschung einige Ehrungen im Gepäck. Silke Schlabach und Mareile Oerter wurden mit der Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes ausgezeichnet. Damit würdigte Thorsten Junker die umfangreiche Arbeit der beiden Rotkreuzlerinnen für Menschen, die von MS betroffen sind sowie für Menschen mit Behinderung, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Zudem hob er die langjährige Tätigkeit von Mareile Oerter als Schriftführerin im MS-Kreis und Schatzmeisterin im DRK-Ortsverein hervor.

Zwei weitere Mitglieder erhielten die höchste Ehrung, die das Deutsche Roten Kreuz vergibt: das DRK-Ehrenzeichen. Dietmar Rademacher ist in Würdigung seiner Lebensleistung für das DRK und die von ihm betreuten Menschen bis in die heutigen Tage geehrt worden. Ute Upphoff wurde ausgezeichnet für ihre umfangreiche aktive ehrenamtliche Arbeit vom Jugendrotkreuz an bis hin zu den Erwachsenengemeinschaften im DRK sowie für ihre vielfältigen Tätigkeiten im Arbeitskreis Behindertenhilfe und im MS-Kreis Siegen. Die Ehrungen wurden begleitet unterstützt durch die Kreisrotkreuzleitung mit Manuela Deckert und Stefan Bassil.

Heinz-Wilhelm Upphoff (Vorsitzender des DRK Ortsvereins), Ute Upphoff, Thorsten Junker (DRK Landesrotkreuzleiter), Mareile Oerter, Silke Schlabach, Annemarie Bender (Vizepräsidentin des DRK Kreisverbands Siegen-Wittgenstein), Dietmar Rademacher, Vorstand Dr. Martin Horchler