Gütesiegel für Bewegungsfreude: DRK-KiTa Krönchenkids als vorbildlicher Kindergarten ausgezeichnet

(wS/drk) Siegen 11.11.2023 | Die DRK-Kindertagesstätte „Krönchenkids“ am Siegener Wellersberg durfte sich vor Kurzem über eine besondere Auszeichnung freuen: Sie bekam vom Kreissportbund Siegen-Wittgenstein e.V. das Gütesiegel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ verliehen. Damit werden die besonderen Maßnahmen des Kindergartens in Zusammenarbeit mit dem TV Jahn Siegen e.V. gewürdigt, die zur Förderung der motorischen Entwicklung der Kinder beitragen.

Das Siegel wurde Ende Oktober 2023 in der Kindertagesstätte übergeben von Nadine Dietrich und Petra Trogisch, die sich in der Sportjugend des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein e.V. engagieren. Kita-Leiterin Evonne Engelmann-Gräf und Hans Brecht, 1. Vorsitzender des TV Jahn Siegen e.V., nahmen die Auszeichnung entgegen.

Der Titel „Anerkannter Bewegungskindergarten“ wird an Kindertagesstätten verliehen, die besondere Qualitätskriterien des Landessportbundes NRW erfüllen. So sind neben dem pädagogischen Konzept auch die räumliche Gestaltung und die Ausstattung, die eingeräumte Bewegungszeit sowie die Qualifizierung der Mitarbeitenden entscheidend. Seit Eröffnung setzt die KiTa „Krönchenkids“ auf die Schwerpunkte gesunde Ernährung und Bewegung. So war die

Eine weitere entscheidende Voraussetzung für die Vergabe des Siegels ist die Kooperation der Kita mit einem ortsansässigen Sportverein. Mit dem TV Jahn Siegen e.V. trainieren die „Krönchenkids“ jeden Mittwoch in verschiedenen Kleingruppen in der Turnhalle des Vereins. „Uns ist die motorische Förderung gerade bei den Kleinsten ein ganz besonderes Anliegen, um die Freude an Sport und an der Bewegung zu wecken“, so Klaus Leukel, erster Schriftwart des TV Jahn Siegen e.V. Nadine Dietrich vom Kreissportbund Siegen-Wittgenstein, betonte in ihrer Ansprache: „Die enge Zusammenarbeit der KiTa mit dem TV Jahn Siegen e.V. zeigt, wie Sportvereine und Kindertagesstätten gemeinsam die motorische Entwicklung von Kindern fördern können und wir sind stolz, den vierten Siegener Kindergarten mit dem Gütesigel des Landessportbundes NRW auszeichnen zu können“.

Evonne Engelmann-Gräf bedankte sich auch bei den Eltern und ihrem Team, das von Anfang an mit beteiligt war. Die Kinder feierten die Zertifizierung mit einem fröhlichen Fest und vielen bewegungsreichen Aktivitäten in der Turnhalle der Kita.

Foto: DRK