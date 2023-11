Jubiläumsausgabe: Blick ins Netpherland 2023 feiert 65 Jahre!

(wS/hvn) Netphen 21.11.2023 | „Blick ins Netpherland 2023“

Bereits seine 65. Ausgabe erlebt in diesem Jahr der vom Heimatverein Netpherland seit 1977 herausgegebene „Blick ins Netpherland“. Für Wilfried Lerchstein, der nicht nur seit vielen Jahren als Autor für die Vereinszeitschrift tätig ist, ist es bereits die achte Ausgabe, die er als Schriftleiter und Layouter eigenverantwortlich zusammengestellt hat.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen in der Vergangenheit weiß er, dass das Heft inzwischen eine treue Leserschaft auch außerhalb der Vereinsmitglieder und über die Grenzen des Netpherlands hinaus anspricht.

Aus dem vielfältigen Veranstaltungskalender des Heimatvereins Netpherland greift Wilfried Lerchstein nach seinem obligatorischen Jahresrückblick zwei Ereignisse besonders heraus.

Zum einen ist dies die Ausstellung „Lebensspuren – Werkschau des Siegerländer Künstlers Ulrich Klaus“, die das engagierte Museumsteam im Frühjahr im Heimatmuseum Netpherland veranstaltet hat. Und zum anderen ist es die „2. Netpherland Klassik“, eine Old- und Youngtimer-Ausstellung, die Ende August mit vielen „Benzingesprächen“ wie bei der Premiere im Vorjahr erneut in Obernetphen stattgefunden hat.

Wie es sich für einen „Blick ins Netpherland“ gehört, ist auch das aktuelle Heft wieder reich bebildert und soll dadurch erneut zu einem Augenschmaus werden. Bereits das von Ralf Melchert fotografierte Titelbild zeigt die im Gegenlicht glänzende Obernautalsperre.

Auch auf der Rückseite des 72 DIN A4-Seiten starken Hefts hat er die Obernautalsperre mit seiner Kamera in bezaubernden Bildern im Spiegel der Jahreszeiten festgehalten.

Im Inneren der Zeitschrift nimmt diese Talsperre ebenfalls eine wichtige Rolle ein. In seinem Aufsatz blickt Heinz Stötzel auf ihre vor 50 Jahren erfolgte Einweihungsfeier zurück.

In einem weiteren Aufsatz erinnert er auch an den 1973 verstorbenen Netphener Walter Heide. Außerdem blickt Heinz Stötzel zurück bis ins Jahr 1299. In dieses Jahr fällt die urkundliche Ersterwähnung des heutigen Netphener Stadtteils Beienbach, die dem Dorf in 2024 seine 725-Jahr-Feier beschert.

Anhand der alten Katasterkarten von Nieder- und Obernetphen aus 1835 stellt Dr. Peter Vitt nicht nur die Lage der damals vorhandenen Gebäude vor, sondern weist in seiner heimatgeschichtlich sehr wertvollen Fleißarbeit den von ihm durchnummerierten Häusern auch ihre alten Hausnummern, die damaligen Eigentümer, die alten Hausnamen und die heutige Straßenbezeichnung zu.

Auch die Post in Unglinghausen, wo sich 60 Jahre lang von 1933 bis 1993 eine eigene Poststelle befand, spielte wie überall auf dem „platten“ Land eine wichtige Rolle auch als Kommunikationszentrale im Dorf. Wilfried Lerchstein hat hierzu recherchiert und die Ergebnisse in einem weiteren Aufsatz zusammengefasst.

Die haarsträubenden Missetaten des sagenhaften Raubritters Hans Hübner, der auch im Netpherland sein Unwesen getrieben haben soll, lässt Wilfried Lerchstein in einem spannenden Aufsatz wieder aufleben.

Wesentlich lustiger ging es stets bei der Wurstekommission in Salchendorf zu, die 2022 endlich ihr eigentlich schon im Coronajahr 2020 anstehendes 100-jähriges Jubiläum einschließlich der Einweihung von Bernd Heinemanns neuer Bronzestatue „Der Vorleser“ zünftig nachholen konnte.

Wilfried Lerchstein berichtet in seinem Aufsatz über die Historie der traditionellen Junggesellenvereinigung von den Anfängen bis zum großen Silvesterumzug 2022.

Dass man es im Netpherland zu feiern versteht, wurde in Netphen schon während der Verkehrsfesttage vom 3. bis 6. Juli 1970 bewiesen. Der damalige Schirmherr Dr.-Ing. Erich von Gumpert hat aus dem Jahr des 150-jährigen Bestehens der Deuzer Firma Walzen Irle ein umfangreiches Fotoarchiv hinterlassen, das es Wilfried Lerchstein ermöglicht hat, diese Großveranstaltung noch einmal in Erinnerung zu rufen. Aber auch in der Gegenwart lassen die Netphener keine Gelegenheit aus, um immer wieder so richtig abzufeiern. Schon seit 15 Jahren findet die Open-Air-Veranstaltungsreihe „Freitags in Netphen“ statt – ein Grund für Wilfried Lerchstein, auch hier einmal genauer hinzuschauen.



Erhältlich ist die abwechslungsreiche und informative Zeitschrift zum Preis von 12€ u.a. beim Vorsitzenden Nico Eggers (Futura Druck + Verlag) in Netphen, beim Heimatverein Netpherland in Netphen im Heimatmuseum Netpherland und in Wickels Hus, bei Wilfried Lerchstein in Netphen-Grissenbach (Tel. 02737/1216 und Email: lercwi@web.de ) und im heimischen Buchhandel (u.a. Weinaug in Netphen und Mankelmuth in Weidenau).