Laufen für den guten Zweck am 1. Dezember Teilnahme am SVB-Lichterlauf lohnt sich doppelt

(wS/anl) Siegen 21.11.2023 | Erstmalig findet der SVB-Lichterlauf an der sieg-arena im Dezember statt. Der winterliche Termin wurde bewusst gewählt, um Überschneidungen mit Läufen und Siegerehrungen des Ausdauer-Cups und der Rothaar-Laufserie zu vermeiden. :anlauf und der Verein Inklusive Begegnungen als Veranstalter sind zuversichtlich, dass wieder 300 bis 400 Läuferinnen und Läufer als 5er-Staffel, in 2er-Teams oder als Einzeln an den Start gehen. Erwartet werden Vereinsmannschaften, Laufgruppen, Familien-, Firmen- und Schulteams. Das Besondere an diesem Event an einem dunklen Freitagabend ist, dass die Startgelder auch in diesem Jahr komplett an die Aktion „schnee- und eisfreie sieg-arena“ gehen. Überschüsse bleiben beim Verein Inklusive Begegnungen, der seit sechs Jahren mit Unterstützung von :anlauf den Lichterlauf organisiert und in der Schlachthausstraße ein Büro mit Ladenlokal angemietet hat. Dort werden u.a. gut erhaltene Laufkleidung und Laufschuhe kostenlos an Menschen mit Bedarf ausgegeben. Übrigens auch am 1. Dezember und als Unterstützung wird u.a. Siegen stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung dort während des Lichterlaufs von 17 bis 20 Uhr ehrenamtlich im Einsatz sein.

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ist in diesem Jahr zudem nicht nur als Hauptsponsor und Namensgeber mit von der Partie. Neben der Förderung der Aktivitäten für die sieg-arena liegt dem regionalen Versorger auch die heimische Vereinswelt am Herzen. Daher erhalten 100 ausgeloste Läuferinnen und Läufer bei der Abholung ihrer Startunterlagen einen 50-Euro-Gutschein in Form von sogenannten „Sieg-Talern“ für die SVB-Sponsoringplattform www.siegerland-vereint.de. Von der Anschaffung energieeffizienter Elektrogeräte für das Vereinsheim über die Gestaltung eines Projektgartens bis hin zur Renovierung von Umkleidekabinen: Zahlreiche Vereine sammeln auf der Plattform für ihre Herzenswünsche. Neue Projekte mit Förderbedarf von bis zu 1.000 Euro können ab Januar auf Siegerland-vereint eingereicht werden – so können die vereinsaktiven Läuferinnen und Läufer auch in eigener Sache an den Start gehen.

Anmeldungen für den SVB-Lichterlauf am 1. Dezember sind bis zum 30.11. über www.svb-lichterlauf.de und am Veranstaltungstag bis 17 Uhr am :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht möglich.

Auch in diesem Jahr ist der SVB-Lichterlauf an der sieg-arena mehr als ein kleines Sportevent. Carla Wiesener von den Siegener Versorgungsbetrieben, Martin Hoffmann von :anlauf und Renate Hoffmann vom Veranstalter, dem Verein zur Förderung der Inklusion, stellen das vielfältige Engagement vor.

Der Verein zur Förderung der Inklusion ist auch in diesem Jahr nicht nur Veranstalter des SVB-Lichterlaufs, mit dem eigenen Lauftreff wird Inklusive Begegnungen (mit Siegens Stadtrat Arne Fries sitzend rechts) selbstverständlich wieder mit mehreren Staffeln an den Start gehen.

