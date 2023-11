Nach 10 Jahren: Führungswechsel im Einsatzbereich 1 der Feuerwehr Lennestadt

(wS/ots) Lennestadt 14.11.2023 | Zu seiner letzten Jahresdienstbesprechung als Einsatzbereichsleiter konnte Magnus Färber die Kameradinnen und Kameraden des Einsatzbereichs 1 in der Maumker Schützenhalle begrüßen. Insgesamt war Magnus Färber 13 Jahre lang in der Einsatzbereichsleitung tätig, zunächst 3 Jahre als Stellvertreter und im Anschluss 10 Jahre als Einsatzbereichsleiter. Zum Einsatzbereich 1 gehören die Löschgruppen Altenhundem, Halberbracht, Maumke und Meggen. Seiner Einladung waren auch einige Ehrengäste gefolgt, darunter der Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Stefan Müller, die Wehrleitung, der Schirrmeister, die Einsatzbereichsleitungen der anderen Einsatzbereiche sowie Vertreter des Tambourcorps Meggen und des Deutschen Roten Kreuzes gefolgt.

In Vertretung für den Bürgermeister, gab Stefan Müller Auskunft über einige aktuelle Themen aus der Verwaltung. Er informierte u.a. über das Voranschreiten der Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Meggen. In seiner Rede hob er zudem hervor, dass noch in diesem Monat die europaweite Ausschreibung des Architekten gestartet wird. Markus Hamers, Leiter der Feuerwehr, unterstrich, dass die finanziellen Mittel für den Neubau in Meggen bereits in den städtischen Haushalt der nächsten Jahre eingeplant sind. Außerdem verkündete er, dass sich die Löschgruppe Meggen Anfang Dezember über die Auslieferung eines neuen Tanklöschfahrzeuges freuen kann, welches ein 30 Jahre altes Fahrzeug ersetzen wird. Des Weiteren werden laut Hamers im nächsten Jahr drei neue Löschgruppenfahrzeuge für die Löschgruppen Altenhundem, Meggen und Grevenbrück sowie zwei neue Einsatzleitwagen für die Löschgruppen Elspe und Saalhausen ausgeschrieben. Die Erneuerung des Fuhrparks der Feuerwehr Lennestadt schreitet somit weiter voran.

Im Anschluss an die beiden Reden reflektierte der ehemalige Einsatzbereichsleiter Magnus Färber einige Einsätze bzw. Ereignisse aus dem Jahr 2023. Begonnen hatte das Jahr für den Einsatzbereich 1 mit einem Containerbrand am 01.01.2023 um 04:13 Uhr in Maumke. Im März konnte eine Großübung in dem mittlerweile abgerissenen Gebäude der Metzgerei Kaderbach in Altenhundem durchgeführt werden. Im Mai wurde das Gebiet des Einsatzbereichs 1 von einem Starkregenereignisses getroffen. Insbesondere die Ortschaften Meggen und Maumke waren hier mit zahlreichen vollgelaufenen Kellern betroffen. Am gleichen Abend wurde die Löschgruppe Meggen zu dem wohl kuriosesten Einsatz in diesem Jahr gerufen. Als Amtshilfe für die Polizei, musste die Feuerwehr bei der Befreiung eines Einbrechers helfen, der in einem Fenster steckengeblieben ist. Ein weiteres besonderes Ereignis war für ihn die Gründung der Kinderfeuerwehr. Die Einsätze zeigen auch in diesem Jahr wieder, wie vielseitig die Einsätze der Feuerwehr sein können. Erstmals informierte die Stadtkinderfeuerwehrwartin Nina Krippendorf, über die Kinderfeuerwehr.

Derzeit bestehen die „Feuerflitzer“ aus 27 Kindern, wovon 16 in Maumke und 11 in Halberbracht aktiv sind. Die Gruppen treffen sich jeweils einmal im Monat zu ihren Gruppenstunden. Für die Zukunft erhofft sich die Stadtkinderfeuerwehrwartin, dass es weitere Kinderfeuerwehren bei den Löschgruppen innerhalb des Stadtgebietes geben wird. Auch die Jugendfeuerwehr mit ihren 35 Mitgliedern hat im Einsatzbereich im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten durchgeführt. Eine Gruppe konnte sehr erfolgreich die Leistungsspange, das höchste Abzeichen der Jugendfeuerwehr, absolvieren. Ein Highlight für alle war das jährliche Berufsfeuerwehr-Wochenende, bei dem die Jugendlichen eine 24 Stunden Schicht einer Berufsfeuerwehr erleben und in dieser Zeit zahlreiche Übungseinsätze fahren konnten. Des Weiteren wurde auch eine Fahrt in einen Freizeitpark unternommen. Für die Übungsdienste konnten für alle vier Löschgruppen sogenannte FwDV 3-Sets in diesem Jahr angeschafft werden. Durch das Ausscheiden von Magnus Färber wurde sein Nachfolger Peter Grotmann aus Altenhundem in die Funktion des Einsatzbereichsleiters eingesetzt. Symbolisch übergab Magnus Färber einen selbstgebastelten Staffelstab an Peter Grotmann, der bereits seit 10 Jahren als Stellvertreter tätig war. Als neue stellvertretende Einsatzbereichsleiter wurden Thomas Krippendorf (Maumke) und Patrick Schulte (Meggen) eingesetzt. Neuer Einheitsführer der Löschgruppe Maumke ist nun Stefan Struck, der das Amt von Thomas Krippendorf übernimmt, Fabian Linn ist sein Stellvertreter. Neben den zahlreichen Beförderungen wurden in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihre treue Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit einer Urkunde, einem Abzeichen bzw. einer Ehrennadel oder einem Präsent geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Bernhard Inniger (Meggen) ausgezeichnet, für 50 Jahre Thomas Schulte, Reinhard Schulte und Andreas Friedrichs (Meggen) und für 60 Jahre Reinhold Hammerschmidt und Friedhelm Blöcher (Meggen).

Thomas Krippendorf, Patrick Schulte, Peter Grotmann und Magnus Färber (v.l.) bei der Übergabe des Staffelstabs.

Die Neuaufnahmen, die beförderten und geehrten Kamerdinnen und Kameraden des Einsatzbereichs 1

Fotos: Julian Pfeil

