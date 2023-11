Nach Raub und Sachbeschädigung in Siegener Bar: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

(wS/ots) Siegen 08.11.2023 | Am vergangenen Donnerstag (02.11.2023) ist es gegen 02:30 Uhr in einer Bar an der Hagener Straße in Siegen zu einem Raub und einer Sachbeschädigung gekommen.

Nach einer vorangegangenen Streitigkeit riss der unbekannte Täter einer Angestellten Bargeld aus der Hand und stieß sie zur Seite. Anschließend versuchte der Mann, die gesamte Kasse mitzunehmen. Dies gelang ihm jedoch nicht.

Als er bemerkte, dass die Mitarbeiterin die Polizei verständigen wollte, schleuderte er das Telefon zu Boden und beschädigte es. Anschließend verließ er die Bar mit einem weiteren Mann und flüchtete mit einem dunklen Mercedes in Richtung Sieghütter Hauptweg.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 27-30 Jahre alt - ca. 1,70m-1,75m groß - Vollbart - Brille - dunkle Jacke - helle Jeans - weiße Schuhe

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann unter der 0271/7099-0 geben können.