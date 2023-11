Neue Eigentümerin für Senioren-Residenz Hilchenbach

(wS/dia) Hilchenbach 02.11.2023 | Mit der Seniorenstift Elim GmbH übernimmt eine „Tochter“ der Diakonischen Altenhilfe Siegerland

Eigentümerwechsel bei der Alloheim Senioren-Residenz Hilchenbach: Die Pflegeeinrichtung ist zum 1. November in die Trägerschaft der Seniorenstift Elim GmbH aus Bad Laasphe-Oberndorf übergegangen – und damit in den Verbund der Seniorenzentren der Diakonie in Südwestfalen. Der Geschäftsbetrieb wird nahtlos fortgeführt. Die rund 30 Mitarbeitenden werden komplett vom neuen Träger übernommen, und auch für die Bewohner sowie für die Mieter im Betreuten Wohnen ändert sich nichts.

Die Senioren-Residenz in Hilchenbach wurde 2002 eröffnet und verfügt über 75 Pflegeplätze, verteilt auf 39 Einzel- und 18 Doppelzimmer. Hinzu kommen 34 Wohnungen für Betreutes Wohnen in Größen zwischen 40 und 105 Quadratmetern. Die moderne und komfortable Einrichtung, am Kürschnerweg gelegen und somit in unmittelbarer Nähe zum historischen Marktplatz von Hilchenbach, weist einen ausgesprochenen Hotelcharakter auf. So gibt es im Haus unter anderem ein öffentliches Café, eine Bibliothek und einen öffentlichen Frisör. Über die stationäre Pflege hinaus versorgt ein qualifiziertes Team auch pflegebedürftige Senioren in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Bewohner, die an Demenz erkrankt sind, erhalten eine in geschützten Wohnbereichen aktivierende Pflege durch geschulte Förderung und Therapiekonzepte.

Bislang gehörte das Haus zu den Alloheim Senioren-Residenzen mit Sitz in Düsseldorf. Der größte private Pflegeanbieter in Deutschland betreibt bundesweit rund 250 stationäre Einrichtungen sowie Standorte mit Betreutem Wohnen, Tagespflegen und ambulanten Pflegediensten. Die Senioren- Residenz Hilchenbach weicht jedoch konzeptionell von den zahlreichen Neubauten ab, die Alloheim jedes Jahr eröffnet. Aus diesem Grund hat man sich dort entschieden, das Haus an die Seniorenstift Elim GmbH abzugeben. Mit der Enkelgesellschaft der Diakonie in Südwestfalen hat nun ein kompetenter und im Kreis Siegen-Wittgenstein stark verwurzelter Partner die Hilchenbacher Pflegeeinrichtung übernommen.

Die Gespräche verliefen vertrauensvoll und gut, beide Seiten wurden sich rasch einig – so wie bereits Anfang Mai beim erfolgreichen Trägerwechsel des Seniorenheims in Kreuztal-Buschhütten. „Wir freuen uns, dass wir die Übergabe ganz unkompliziert vollziehen konnten“, betont Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen gGmbH. Die Firma mit Sitz in Siegen ist Träger der Diakonischen Altenhilfe Siegerland gGmbH, der wiederum das Seniorenstift Elim in Bad Laasphe-Oberndorf als hundertprozentige Tochtergesellschaft angehört. Seit Jahrzehnten ist die Diakonische Altenhilfe Siegerland im Bereich der stationären Altenhilfe fest in der Region verankert.



Sie genießt dabei einen sehr guten Ruf und betreibt in Siegen, Freudenberg, Wilnsdorf, Hagen, Bad Laasphe und Kreuztal bereits acht Einrichtungen für rund 650 Bewohnerinnen und Bewohner. Von nun an mit im Verbund eingegliedert, soll die Hilchenbacher Senioren-Residenz vom Know-how der großen Diakonie-Familie profitieren und wertvolle Synergieeffekte für sich nutzen können. Geleitet wird die Einrichtung künftig von Benjamin Krusemark (Tel.: 02733/8140, E-Mail benjamin.krusemark@diakonie-sw.de ), der sich über Bewerbungen zur weiteren Verstärkung seines Teams freuen würde.