Prof. Dr. Stefanie Reese ab 15. Dezember Rektorin der Uni Siegen

(wS/uni) Siegen 15.11.2023 | Die neue Rektorin der Universität Siegen, Prof. Dr. Stefanie Reese, tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Holger Burckhart bereits im laufenden Jahr an.

Der Stabwechsel an der Spitze der Universität Siegen rückt näher. Die neue Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese wird das Amt am 15. Dezember 2023 antreten. Sie übernimmt die Nachfolge von Prof. Dr. Holger Burckhart. Die ursprünglich für den Jahreswechsel geplante Amtsübergabe kann vorgezogen werden, da alle organisatorischen und formalen Aspekte des Wechsels geklärt sind und der Vertrag unterzeichnet ist. Am 23. November 2023 wird Prof. Reese ihre Ernennungsurkunde im Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes NRW erhalten.

„Ich freue mich sehr auf den Beginn dieses neuen Kapitels – sowohl für die Universität Siegen als auch für mich persönlich. Ich habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche an der Universität geführt und hatte die Gelegenheit, viele Menschen kennenzulernen und mich mit ihnen über zukünftige Entwicklungsperspektiven der Hochschule auszutauschen. Nun kann ich kaum erwarten, dass es auch offiziell losgeht. Ich möchte mich besonders für die Unterstützung bei all denen bedanken, die daran mitgewirkt haben“, sagte Prof. Dr. Stefanie Reese.

„Die Universität Siegen hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen. Auf dieser Basis aufbauend wird Frau Prof. Reese neue Akzente setzen, um unsere Universität angesichts aktueller Herausforderungen wie etwa dem demografischen Wandel weiterhin erfolgreich zu positionieren“, sagte Arndt G. Kirchhoff, der Vorsitzende des Hochschulrats der Universität Siegen.

Der amtierende Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart, der das Amt seit 2009 inne hat, wünscht seiner Nachfolgerin „alles Gute, Freude im Amt und Erfolge für die Universität“.

Hintergrund

Die Amtszeit von Prof. Burckhart als Rektor lief regulär bis zum 30. September 2023. Die Universität hatte frühzeitig die Suche nach einem Nachfolger / einer Nachfolgerin eingeleitet. Am 24. Januar 2023 scheiterte die Wahl, es erfolgte eine erneute Ausschreibung der Stelle. Die Hochschulwahlversammlung der Universität Siegen wählte Prof. Reese am 8. August 2023 mit überwältigender Mehrheit als neue Rektorin. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Prof. Reese ist bisher Dekanin der Fakultät für Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen und leitet das dortige Institut für Angewandte Mechanik.