Sasha’s Soundreise auf Tournee in der Siegerlandhalle: Von alten Hits zu neuen musikalischen Höhen

(wS/sih) Siegen 15.11.2023 | Siegen. „Ich wache täglich auf und bin glücklich: Dass ich diesen Job machen und dieses Leben führen darf. Ich habe eine tolle Frau, einen wunderbaren Sohn und eine phantastische Karriere gemacht, die noch nicht zu Ende ist.“ Der Mann, der das Glück anscheinend gepachtet hat, ist Sasha, Deutschlands charismatischster Sänger und Entertainer. Und an diesem Glück möchte der gebürtige Soester jetzt sein Publikum teilhaben lassen, wenn er am 1. Dezember in der Siegerlandhalle wieder mit seinem Lieblings-Projekt auf Tournee geht.

„This Is My Time“ ist mehr als eine Show im Las-Vegas-Stil, es ist ein ganz persönlicher Streifzug – privat und musikalisch – des sympathischen Künstlers durch sein Leben und seine Karriere.

1972 als Sasha Schmitz in Westfalen geboren, schaffte er vor 25 Jahren mit seinem Hit „If You Believe“ den Durchbruch als Popsänger. Da wurde das Studium – Sport und Deutsch – zu den Akten gelegt. Denn seither ist Sasha und sein Alter Ego Dick Brave aus der deutschen Popszene nicht mehr wegzudenken. Je bereut, das Studium „geschmissen“ und im Pophimmel nach den Sternen gegriffen zu haben? „Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen, als den, den ich eingeschlagen habe. Natürlich stellt man sich schon mal die Frage, was wäre aus dir geworden? Ein frustrierter Lehrer oder ein cooler Pädagoge, der gelegentlich mit seiner Coverband spielt?“ Zum Glück wurde weder das eine, noch das andere Realität. Aus dem heute 51-Jährigen mit dem leicht verschmitzten Lächeln wurde Sasha, der Junge, der mit seiner ersten Schulband „Bad to the Bone“ die Soester Jugend „aufmischte“. Als die Band sich auflöste, gründete er 1992 mit einigen Freunden die Formation „Junkfood“.

Auf der großen Showtreppe seine Lieder zu präsentieren und sein Publikum emotional mit auf eine Lebensreise zu nehmen, hatte Sasha schon vor 20

Jahren vor. „Doch damals war ich nicht soweit.“ Zum 50. wurde der Traum war, denn Las Vegas mit seinen großen Stars und glitzernden Shows ist für ihn der Inbegriff des Entertainment. So entstand das Bühnenprogramm, basierend auf der gleichnamigen LP, die durch ihre Klangfarben besticht. „Beim Tournee-Start im vergangenen Jahr habe ich hinter der Bühne gestanden und gezittert und nur gedacht: „Was hast du dir da angetan. Doch dann sah ich die Bilder auf der LED-Wand, sah meine Band und über die Showtreppe das Publikum in der Halle, das schon stehend applaudierte. Da wusste ich, ich bin angekommen.“ „Es wird kein typischer Sasha-Abend. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich auf einen Revueabend einlassen mit meinen eigenen Liedern, aber auch Songs, die mich in meiner Karriere berührt haben.“ Es ist Musik für die Ohren Und wenn er zu „Showtime“ die Treppe herabsteigt, dann ist das für fast drei

Stunden der Auftakt zum Soundwechsel von Song zu Song und seinen alten Hits im neuen musikalischen Gewand.

Auf ausgetrampelten musikalischen Pfaden mag Sasha, der nach seiner Heirat zum eigenen Namen Schmitz noch den Namen seiner Frau, Röntgen, hinzugefügt hat, nicht gehen. „Ich bin dankbar, dass mein Publikum meine Entscheidungen immer mitgetragen hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich selbst habe mich verändert, mein privates Leben hat sich verändert. Das hat sich auch immer wieder in meinen Liedern widergespiegelt.

Ich will nicht stagnieren und bin zu begeisterungsfähig für neue Projekte.“ Wie jetzt für das Kinderbuch „Toto und der Mann im Mond“, das er gemeinsam mit seiner Frau Julia herausbrachte. Sie schrieb die Gute-Nacht-Texte, er die Musik zu den zehn bezaubernden Weltall-Geschichten. Inspiration war dafür Sohn Otto. „Wenn man Vater wird, hat man noch einmal ganz andere Gefühle und eine andere Sichtweise auf die Welt.“ Und wenn er erzählt, dann ist es wieder zu spüren, das Glück, das Sasha empfindet und den Stolz, Familie und Karriere unter einen „Hut“ bekommen zu haben. Und diese Harmonie möchte er auch am 1. Dezember in den Großen Saal der Siegerlandhalle vermitteln, wenn es heißt „This Is My Live“.

Karten gibt es im Ticketshop der Siegerlandhalle, Tel. 0271-2330727, siegerlandhalle-siegen.de

Am 1. Dezember kommt Popsänger Sasha mit seiner „One Man Show“ im Las-Vegas-Stil in die Siegerlandhalle. „This Is My Time“ heißt die Show, die ein musikalischer und ganz persönlicher Streifzug durch das Leben des 51-Jährigen ist. „Ein Abend“, so sagt er selbst, ,,der das Publikum glücklich machen soll.“

Fotos: Marco Meister



Anzeige