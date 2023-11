Schönau-Altenwenden im Rennen um den Titel „Das geilste Dorf der Welt“ – Holen wir die „Dorfrocker“ zu uns!

(wS/red) Wenden – Kreuztal 18.11.2023 | Mit Unterstützung der wirSiegen-User soll es gelingen, die Dorfrocker nach Schönau-Altenwenden zu holen.

Schönau-Altenwenden – Die fränkische Partyrock-Band „Dorfrocker“ ruft zur Suche nach dem „geilsten Dorf der Welt“ auf, und Schönau-Altenwenden aus dem Kreis Olpe hat es unter die 15 Finalisten geschafft. Die TV-bekannte Musikband, bestehend aus den drei Brüdern Markus, Tobias und Philipp Thomann, selbst bekennende Dorfkinder, hat mit dieser Aktion eine Welle der Begeisterung ausgelöst.

Der Ort qualifizierte sich durch ein originelles Bewerbungsvideo für das finale Voting, bei dem der Titel „Das geilste Dorf der Welt“ durch ein Online-Voting auf Instagram entschieden wird. Als zusätzlicher Anreiz winkt dem Gewinner ein Konzert der ECHO-nominierten „Dorfrocker“. Doch bevor es soweit ist, benötigt Schönau-Altenwenden die Unterstützung der Region.

Da kein anderer Finalist aus dem Kreis Olpe und Siegen-Wittgenstein stammt, ruft die Gemeinde zu einer gemeinsamen Aktion auf. Die Siegen-User sind gefragt, ihre Unterstützung zu zeigen und für Schönau-Altenwenden zu stimmen.

Das Voting findet vom Samstag, den 18. November, um 12 Uhr bis Sonntag, den 19. November, um 12 Uhr auf der Instagram-Seite der Dorfrocker statt.

ZUM VOTING AUF INSTAGRAM HIER KLICKEN!

Die Dorfrocker selbst können auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken, mit über 1500 Konzerten seit 2007 in Deutschland und international. Sie begeisterten nicht nur auf Oktoberfesten in den USA und Kanada, sondern spielten auch das größte Traktorkonzert der Welt in Brasilien. Ihr Hit „Dorfkind“ wurde vor 12 Jahren zur Mitsing-Hymne für Landbewohner und machte die Band weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

In einem Statement erklärten die Dorfrocker: „Wir wurden schon öfter in Interviews gefragt, was unser Highlight in den 16 Jahren war und in welchem Dorf die Leute am besten gefeiert haben. Da wir die Frage nie eindeutig beantworten konnten, wollten wir die Frage mit der Aktion einfach zurückgeben.“ Damit haben nun alle Dörfer weltweit die Chance, sich als das Beste zu beweisen.

Unter den 15 Finalisten sind sogar Dörfer aus Finnland und Frankreich vertreten. Schönau-Altenwenden hat nun die verbleibenden Tage um möglichst viele Unterstützer zu gewinnen. Wir hoffen, dass die Siegen-User die Initiative ergreifen und gemeinsam Schönau-Altenwenden den Titel „Das geilste Dorf der Welt“ sichern.

Fotos: Dorfrocker

HIER GEHTS ZUM VOTING AUF INSTAGRAM