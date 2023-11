Schwerer Unfall auf Kreuztaler Fußgängerbrücke: 79-jähriger Radfahrer und 12-jähriger Radfahrer verletzt

(wS/red) Kreuztal 03.11.2023 | Am heutigen Freitag, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Fußgängerbrücke die von Fellinghausen (Heesstraße) über die HTS nach Kreuztal führt. Ein 79-jähriger Radfahrer befuhr die Brücke in Richtung Kreuztal, als es in Höhe des Jobcenters zu einem Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Jungen kam, der in entgegengesetzter Richtung nach Fellinghausen unterwegs war.

Der Zusammenstoß führte dazu, dass beide Radfahrer stürzten. Der 79-jährige Senior erlitt schwere Verletzungen und war nach dem Unfall nicht ansprechbar. Der Notarzt versorgte den Verletzten zunächst vor Ort, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Auch der 12-jährige Junge erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fußgängerbrücke zeitweise gesperrt. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes werden derzeit von Spezialisten der Polizei untersucht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

