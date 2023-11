Siegener Audi im Rampenlicht auf der Essener Motorshow

(wS/red) Siegen 18.11.2023 Wie alles begann Bereits im zarten Alter von 15 Jahren hatte Bedis Ben das Benzin im Blut pulsieren. Seine Leidenschaft für das Schrauben und Tuning begann an Mofas und Rollern, später erweiterte er sein Repertoire auf Motorräder, darunter namhafte Marken wie Harley Davidson. Als der talentierte Tuner aus Siegen schließlich seinen PKW-Führerschein erlangte, wurde seine Liebe zum Tuning auf Autos ausgedehnt. Sein erstes getuntes Fahrzeug war ein alter Opel Astra, der jedoch nicht lange in seinem Besitz blieb. Zahlreiche weitere Autos folgten, bis schließlich der Audi Einzug hielt.

Ein einzigartiges Projekt mit persönlicher Note

Der Audi wurde als Neuwagen erworben, doch Bedis war von Anfang an klar – dieses Fahrzeug wird nicht im Serienzustand bleiben. Bereits vor der ersten Fahrt wurde mit dem Umbau begonnen. In Zusammenarbeit mit seinem Vater, der leider vor anderthalb Jahren verstarb, entschied sich Bedis dazu, einen einzigartigen Audi RS3 zu schaffen, den es so kein zweites Mal geben sollte.

Kunstvolle Veränderungen

Fast nichts am Auto ist mehr im Originalzustand. Die Karosserie wurde vorne und hinten um beeindruckende 11,5 cm verbreitert, der Motor erfuhr eine vollständige Verstärkung und kann beeindruckende 1200 PS standhalten. Aktuell wird das Fahrzeug mit eingetragenen 831 PS gefahren. Alle Umbauten wurden stets in enger Zusammenarbeit mit dem TÜV durchgeführt, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Während der aufregenden Umbauphasen wurde der Audi regelmäßig bewegt und nahm an zahlreichen Tuning-Treffen teil. Dadurch wurden sowohl das Auto als auch sein Besitzer zu prominenten Figuren in der Tuning-Szene. Auf seinen Social-Media-Kanälen kann Bedis stolz über 50.000 Follower verzeichnen, und seine Videos erreichen Millionen von Aufrufen. Selbst Größen wie JP Performance oder Turbo Tsallo wurden auf das Fahrzeug aufmerksam und äußerten großen Lob.

Vom Siegener Wohnzimmer auf die große Bühne der Essener Motorshow

Auf die Frage, wie es der Siegener Tuner bis zur Essener Motorshow geschafft hat, antwortete er bescheiden: „Das habe ich vielen Menschen zu verdanken, unter anderem ‚Dirk‘, dem Mann von Mareike Fox, und vor allem meinen Fans.“ Gefragt nach den Details der Fahrzeugveränderungen, antwortete Bedis Ben mit einem Lächeln: „Vom Sternenhimmel über Alcantara in der Dachbox bis hin zur Lachgaseinspritzung – einfach alles. Es ist einfach zu viel.“

Live-Erlebnis auf der Essener Motorshow

Wer mehr über das beeindruckende Auto erfahren möchte oder es live sehen will, hat die Gelegenheit vom 01.12.2023 bis zum 10.12.2023 in Halle 6 der Essener Motorshow vorbeizuschauen. Bedis Ben freut sich darauf, sein einzigartiges Tuning-Meisterwerk zu präsentieren und die Besucher in die faszinierende Welt des individuellen Fahrzeugtunings eintauchen zu lassen.

Fotos: Bedis Ben / markuhs

