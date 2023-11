Tickets: Disney’s DIE EISKÖNIGIN kommt nach Stuttgart ins Stage Apollo Theater!

(wS/stage) ANZEIGE 22.11.2023 | Disney Musical DIE EISKÖNIGIN – Stuttgart

Nachdem das vielfach ausgezeichnete Disney Musical DIE EISKÖNIGIN seit der Deutschlandpremiere im November 2021 in Hamburg schon ein Millionenpublikum begeisterte, dürfen sich bald auch alle Fans in Süddeutschland freuen: Ab November 2024 wird das Musical im Stage Apollo Theater zu sehen sein. Für die Rollen der jungen Elsa und ihrer Schwester Anna werden ab sofort Kinderdarstellerinnen gesucht. Der Kartenvorverkauf für das Musical startete am 21. November 2023!

Disneys DIE EISKÖNIGIN – Ein Musical zum Schwärmen



Es ist eine Geschichte des Andersseins, einer tiefen Verbundenheit zweier Schwestern und eine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt, mit denen Gefahren und Hürden überwunden werden: Prinzessin Elsa und ihre kleine Schwester Anna wachsen im Königreich Arendelle auf. Elsa ist aber keine gewöhnliche Prinzessin – sie wurde mit eisigen Kräften geboren. Seit ihrer Kindheit musste sie lernen, mit diesen Fähigkeiten umzugehen, um andere nicht in Gefahr zu bringen. Als Elsa merkt, dass sie ihre eisige Magie nicht kontrollieren kann, verbannt sie sich selbst aus ihrer Heimat. Doch der Versuch, ihre Mitmenschen vor ihrer Zauberkraft zu bewahren, scheitert, und Elsa hüllt das Königreich in einen ewigen Winter. Nur durch den Mut und die Loyalität ihrer Schwester Anna, unterstützt von Kristoff, Sven und Olaf, dem sprechenden Schneemann, überwindet Elsa schließlich ihre Angst und lernt, sich selbst zu akzeptieren. Disneys DIE EISKÖNIGIN ist eine herzerwärmende Geschichte, die Jung und Alt mit viel Humor, wunderbaren Liedern und einem atemberaubenden Bühnenbild verzaubert.

Vom Film zum Musical: Die Erfolgsgeschichte von Disneys DIE EISKÖNIGIN

Es ist eine bemerkenswerte weltweite Erfolgsgeschichte: Der Animationsfilm „Frozen“ kam 2013 in die Kinos und gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Academy Awards® als bester Animationsfilm und in der Kategorie bester Song („Let It Go“ – in der deutschen Version „Lass jetzt los“, gesungen von Willemijn Verkaik), den Golden Globe als bester Animationsfilm sowie den BAFTA als bester Animationsfilm. „Frozen 2“ konnte den erfolgreichsten Animationsfilm-Kinostart aller Zeiten für sich verbuchen.

Allein in Deutschland hatten über 6,5 Millionen Besucher:innen mehr als 53 Mio. € Umsatz generiert – es war der beste Kinostart eines Animationsfilms in Deutschland.

Als Musical feierte Disneys FROZEN im März 2018 Broadwaypremiere, entwickelte sich schnell zum größten Musicalhit der Saison und erhielt die renommierte Tony Award®Nominierung als Bestes Musical. Weitere Produktionen des Musicals folgten als Nordamerika-Tour, in London sowie in Australien und Japan.

Die Show begeistert mit Songs und Texten von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez sowie dem Buch von Jennifer Lee – unter der Regie von Michael Grandage. Für die Choreographie des Stücks zeichnet Rob Ashford verantwortlich, Bühnen- und Kostümdesign stammt von Christopher Oram, Lichtdesign von Neil Austin, Sound- Design von Peter Hylenski, Video-Design von Finn Ross, Puppet-Design von Michael

Curry, und die Musical-Supervision sowie Arrangements verantwortet Stephen Oremus.

Schon jetzt Tickets sichern







Gute Nachricht für alle Fans: Der Kartenvorverkauf für Disneys DIE EISKÖNIGIN – Das Musical startete bereits. Tickets sind ab einem Preis von 66,99 € buchbar.

Kindercasting in Stuttgart: Wer begeistert als junge Anna und Elsa?

Neben dem Vorverkauf startet Stage Entertainment auch die ersten Castings zu Disneys DIE EISKÖNIGIN. Gesucht werden junge Annas und Elsas für Stuttgart: Ob als liebenswerte und freche Anna (Mädchen zwischen 7 und 9 Jahren, maximal 1,20 m groß mit Sopranstimme) oder als magiewirkende und beschützende Elsa (Mädchen im Alter von 9 bis 11 Jahren, maximal 1,30 m groß mit Sopranstimme). Ab sofort können sich Kinderdarstellerinnen aus Stuttgart und der näheren Umgebung um die beiden Rollen bewerben. Das Stage Apollo Theater freut sich auf möglichst viele Einsendungen an kindercasting.eiskoenigin.stuttgart@stage-entertainment.de