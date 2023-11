Volksbank Südwestfalen eG zeichnet herausragendes Ehrenamt in der Region aus: Reit- und Fahrverein Eiserfeld e.V. gewann 10.000 Euro Preisgeld

(wS/vo) Siegen 03.11.2023 | Um das vielseitige Ehrenamt in Südwestfalen zu würdigen, hat die Volksbank zum vierten Mal den Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region – kurz EIVER – ausgelobt. Insgesamt wurden 30.000 Euro Preisgelder an die Gewinner vergeben. Sechs Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet überzeugten die Jury von ihrem Engagement für die Gesellschaft. Roland Krebs und Jens Brinkmann, Vorstände der Volksbank, übergaben die Preise bei der Siegerehrung in Marienheide.

Über 40 Bewerbungen erreichten die Volksbank in diesem Jahr. Verschiedenste gemeinnützige Vereine und Institutionen präsentierten ihre Ideen, die von einer siebenköpfigen Jury bewertet wurden. Diese bestand aus Mitgliedern des Regionalbeirats und Vertretern der Volksbank. Seit 2017 investiert die Volksbank auf diese Weise in die soziale Nachhaltigkeit Südwestfalens.

„Es ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, welches Engagement hier in der Region zu finden ist. Mit viel Herzblut und interessanten Projekten setzen sich alle Bewerber für ihre Mitmenschen und die Zukunft ein. Das hat es der Jury bei der Entscheidung nicht immer einfach gemacht“, sagte Roland Krebs, Vorstandssprecher der Volksbank. Auf Schloss Gimborn begrüßte er neben Jury, Vertretern von Vereinen und

Institutionen auch Ursula Belz, stellvertretende Landrätin aus Siegen-Wittgenstein. Landrat Andreas Müller und Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, begleiteten den Preis als Schirmherren.

Ursula Belz gratulierte den Gewinnern und betonte: „Ehrenamt ist nichts Selbstverständliches. Daher ist der Einsatz, den wir hier sehen umso bemerkenswerter und es ist schön, dass er in Form des EIVER-Preises der Volksbank entsprechend gewürdigt wird.“

1. Platz: Reit- und Fahrverein Eiserfeld e.V. (10.000 Euro Preisgeld)

„Ponys bauen Verbindungen“ heißt das Gewinnerprojekt. In tierischer Begleitung besucht der Reit- und Fahrverein Eiserfeld e.V. mehrfach im Jahr die Bewohner der DRK-Kinderinsel. Dabei machen Sie den jungen Patienten von Null bis 18 Jahren eine Freude, die den schweren Klinik-Alltag erleichtert. Die

meisten Bewohner der Kinderinsel sind durch zahlreiche und andauernde Klinikaufenthalte traumatisiert. Durch die Begegnungen mit Tieren haben sie die Möglichkeit auf positive Erfahrungen und ein Stück Außenwelt, das Immens zum seelischen und körperlichen Wohlbefinden beiträgt. Damit die Familien der Kinder nicht durch Mitgliedsbeiträge weiter belastet werden, finanziert sich das Projekt über Sponsoren.

2. Preis: Freundeskreis der Freien Christlichen Schule Lüdenscheid e.V. (7.500 Euro)

Mit dem Projekt „Wir packen an – Nachwuchssicherung für Handwerk und Industrie Südwestfalens“, bewarb sich der Freundeskreis der Freien Christlichen Schule Lüdenscheid e.V. um den EIVER-Preis. Das Preisgeld soll für den Ausbau eines zweiten Werkraums verwendet werden. Aufgrund der starken Beliebtheit des Technikunterrichts, ist ein zweiter Werkraum mit Gesamtkosten von 25.000 Euro notwendig. Die Ausgaben können allerdings nicht vom Land NRW übernommen werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Realschule sollen hier den Umgang mit Holz, Metall, Kunststoff, Elektrik, Elektronik erproben und auch in die Bereiche KFZ-

Technik, Bau-, Energie- und Umwelttechnik hineinschnuppern können. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, erhalten die Jugendlichen im Unterricht so wertvolle Impulse.

3. Preis: DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH (5.000 Euro)

Ein „Erinnerungsgarten an der DRK-Kinderklinik“, soll trauernden Eltern Mut geben, die sich von ihren Kindern verabschieden mussten. Er stellt gleichzeitig Andenken und Rückzugsort zum Krafttanken dar. Auf Steinen werden die Namen der verstorbenen Kinder verewigt. Eingebettet in einem Garten mit Pflanzen und Wasserspielen, Pavillon und Sitzecken, sollen sie Trost spenden.

Der Erinnerungsgarten kann nach ersten Planungen für circa 170.000 Euro umgesetzt werden. Ein Andenken, dass die Jury überzeugt hat und daher mit dem dritten Platz prämiert wird.

4. Preis: Sauerländer Jungs e.V. (2.500 Euro)

Hilfsbedürftige und Obdachlose erhalten bei der „Dezembersuppe im Rosengarten“ ein warmes Essen in der kalten Jahreszeit. Das Projekt wurde im letzten Jahr ins Leben gerufen. An vier Samstagen im Dezember standen Ehrenamtliche im Lüdenscheider Rosengarten bereit, um ihren Mitmenschen

etwas Gutes zu tun. Das wurde im letzten Jahr gerne und dankend angenommen. Daher haben die 35 Mitglieder des Vereins Sauerländer Jungs e.V. für dieses Jahr sogar fünf Tage geplant, an denen sie Hilfsbedürftige zu warmen Malzeiten einladen. Das Angebot wurde dabei noch um Kleidung erweitert und zwei Friseure werden ebenfalls anwesend sein.

4. Preis: KlimaWelten Hilchenbach e.V. (2.500 Euro)

Im Siegerland ist der Verein KlimaWelten Hilchenbach ein außerschulischer Lernort für ökologische Nachhaltigkeit. Das Team plant mit dem „Aufbau eines KlimaWeltenErlebnisGartens“ ein Angebot für Besucher von Jung bis Alt, bei dem Natur erlebbar gemacht wird. Vom Insektenhotel, über die Kräuterspirale bis hin zum Bienenschaukasten wird es einiges zusehen geben.

InteraktiveInstallationen zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz leiten Interessierte durch den Garten und informieren spielerisch zu den ökologischen und sozialen Folgen des Klimawandels. QR-Codes und ein eigens entwickelter Geocache runden den Lerngarten ab. Insgesamt werden circa 20.000 – 25.000 Euro in das Projekt investiert, damit ein Aufenthalts-, Begegnungs- und Erfahrungsort entsteht.

4. Preis: CVJM Kreisverband Siegerland e.V. (2.500 Euro)

Einen Platz auf dem Siegertreppchen hat auch der CVJM Kreisverband Siegerland e.V. erlangt. „pack ́s an – CVJM Bewerbertag 2023“ lautete das Projekt des Vereins.

Dabei wurde die Siegener Bluebox zum Treffpunkt für regionale Unternehmen und Schüler, um sich über das Thema Ausbildung auszutauschen. Aber nicht nur das. Neben Informationen und Tipps von den Experten gab es auch Hilfe zum Thema Bewerbungsunterlagen.

Eine Gelegenheit also, in verschiedene Berufe hineinzuschauen, Hürden bei der Bewerbung abzubauen und einen Grundstein für die berufliche Zukunft junger Menschen zu legen.

Zusammensetzung der Jury:

Vertreter der Volksbank in Südwestfalen eG:

Philipp Theile-Rasche

Oliver Thiele

Vertreter der Mitglieder der Volksbank in Südwestfalen eG:

Jan Bondke

Christa Dickel

Timo Dornseifer

Helmar Roder

Wolfgang Narjes

Inhalt des Wettbewerbs:

EIVER will Projekte von Vereinen und gemeinnützigen Institutionen, die in einer der nachfolgenden Kategorien sind, würdigen:

· Perspektive bieten: Engagement in den Bereichen Integration, Bildung, Qualifikation, Wissenstransfer, Ehrenamtsförderung, Leistungsmotivation und Sport

· Zukunft gestalten: Engagement in den Bereichen Klima-, Natur- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Denkmal- und Brauchtumspflege, Wissenschaft und Forschung, Gesundheit und Prävention, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

· Zusammenhalt fördern: Engagement in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Demografie, Alter und Hospiz, Pflege, Sorgende Gemeinschaften

· Hände reichen: Engagement in den Bereichen Inklusion, Kultur, Völkerverständigung und Friedensarbeit

· Menschlichkeit zeigen: Engagement in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, Partizipation, Gleichstellung, Engagementförderung und Beteiligungskultur