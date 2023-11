Weihnachtsbaumverkauf mit Herz: Spendenaktion für den guten Zweck 2023

(wS/red) Siegen 24.11.2023 | Gemeinsam für den guten Zweck – 28. Weihnachtsbaumverkauf startet am 02.12.2023

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr beginnt auch der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf zugunsten bedürftiger Projekte. In diesem Jahr lädt das Team um Gärtnermeister Moritz Bender bereits zum 28. Mal zu dieser herzerwärmenden Aktion ein.

Nach einem ereignisreichen Jahr ist es an der Zeit, innezuhalten und besonders an die Mitmenschen in unserer Region zu denken, die weniger Glück im Leben hatten. Der Weihnachtsbaumverkauf, der vom 02.12.2023 bis zum 16.12.2023 auf dem Gelände der Firma Baustoff Göbel GmbH in Siegen-Weidenau stattfindet, hat sich längst zu einer Tradition entwickelt, die Gutes bewirkt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktion einen Rekorderlös von 11.100 €, der gleichmäßig auf drei wichtige Projekte verteilt wurde: die Aktion Lichtblicke von Radio Siegen, die DRK Kinderklinik in Siegen und die Aktion „Hörst du mich?“ des Caritas Verbands Siegen.

Auch in diesem Jahr stehen wieder drei unterstützungswürdige Projekte im Fokus:

Das Tagesaufenthaltscafé „Patchwork“ in Siegen. Die Aktion Lichtblicke von Radio Siegen. Die DRK Kinderklinik in Siegen.

Das engagierte Team um Gärtnermeister Moritz Bender wird an neun Tagen von 09:00 bis 18:00 Uhr bei jedem Wetter bereitstehen, um hochwertige Tannenbäume der Sorten Nordmanntanne, Blaufichte und Nobilis für den guten Zweck zu verkaufen.

Die Firma Baustoff Göbel GmbH unterstützt die Aktion großzügig, indem sie kostenlos ihre Verkaufsfläche zur Verfügung stellt.

Die genauen Verkaufstage können dem beigefügten Flyer entnommen werden.

Zusätzlich zu den regulären Verkaufszeiten wird an beiden Freitagen, dem 8.12.2023 und dem 15.12.2023 von 14:30 bis 18:00 Uhr, sowie an den Samstagen, dem 9.12.2023 und dem 16.12.2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr, Glühwein und Bratwurst im Brötchen angeboten.

Die Organisatoren freuen sich auf neun besinnliche Verkaufstage und hoffen, am Ende wieder eine großzügige Spendensumme für die unterstützten Projekte zusammenzubekommen. Lasst uns gemeinsam dazu beitragen, dass auch in diesem Jahr vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert wird.