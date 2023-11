Wirtschaftsautor Dr. Markus Elsässer im Technikmuseum Freudenberg

(wS/oc) Freudenberg 03.11.2023 | Die heimische Personalberatung Ochel Consulting lädt am 06. November 2023 zum „OC Business Talk“ ins Technikmuseum nach Freudenberg ein.

Referent des diesjährigen Events ist der unabhängige Investor und Buchautor Dr. Markus Elsässer. Unter dem Titel „Unternehmen im Wandel – heute, morgen und übermorgen“ nimmt Elsässer die Teilnehmer mit auf eine Gedankenreise zum Thema Transformation in der Unternehmens- und Arbeitswelt. „Uns war es eine Herzensangelegenheit, Herrn Dr. Elsässer endlich einmal zu einem Vortrag ins Siegerland zu holen“, erklärt Geschäftsführer und Personalberater Detlef Ochel. „Es dreht sich aktuell so viel in den Unternehmen, von der Nachfolgeregelung bis zum extremen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern oder gestörten Märkten. Unternehmertum ist eine Lebenseinstellung, da macht es Sinn an so einem Abend sich neu zu orientieren und auch mal nachzudenken, ob man selbst noch auf dem richtigen Weg ist.“

Dr. Elsässer wuchs als Sohn eines Botschafters in London, Hongkong und Paris auf.

Der Wirtschaftswissenschaftler arbeitete als Wirtschaftsprüfer und wurde schon früh von einer Enquête des „Manager-Magazins“ zu den Top-Ten Nachwuchsmanagern Deutschlands gewählt. Seine Industriekarriere begann er als Finanzdirektor bei Dow Chemical Deutschland. Er war viele Jahre als Mitglied in Beiräten einflussreicher Industriefamilien tätig, heute ist er selbständiger Investor, Fondsberater und Autor.

Die „OC Business Talks“ sind eine feste Veranstaltungsreihe der Ochel Consulting GmbH.

Man will hier drängende, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Themen beleuchten und verständlich vermitteln. Der Eintritt ist frei, zur besseren Koordinierung ist eine

Anmeldung unter social.media@ochel-consulting.de erwünscht. Nach dem Vortrag (Beginn 16.30 Uhr) besteht die Möglichkeit zu einem Rundgang durchs Technikmuseum und bei einem anschließenden Imbiss bleibt natürlich auch Zeit zum Netzwerken.