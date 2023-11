Zukunft Digital 2023: Event für den Mittelstand in Südwestfalen

(wS/uni) Kreuztal 03.11.2023 | Deutschlands führender Experte für Künstliche Intelligenz und Robotik hält Keynote

Am 23. November veranstaltet das Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen die „Zukunft Digital 2023“. Das Event im Campus Buschhütten richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen in Südwestfalen und Umgebung. Im Fokus der Veranstaltung steht die Frage, wie aktuelle Herausforderungen des Mittelstands mit Hilfe digitaler Technologien und Strategien adressiert werden können.

Herausforderungen des Mittelstands adressieren

Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, neue Technologien und Künstliche Intelligenz (KI) sind nur einige Herausforderungen mittelständischer Unternehmen. Die „Zukunft Digital 2023“ greift diese drängenden Zukunftsthemen auf und bietet Unternehmen eine Plattform zum Austausch. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kommen am 23. November zusammen, um innovative Konzepte und digitale Lösungsstrategien vorzustellen und zu diskutieren.

Fokus auf Künstliche Intelligenz: Vortrag von KI-Experte

Ein Highlight des Events bildet die Keynote von Deutschlands führendem Experten für Künstliche Intelligenz und Robotik. Dominik Bösl ist Professor für Digital Sciences, Automation und Leadership. Vor seinem Ruf an die Hochschule der Bayrischen Wirtschaft führten ihn seine beruflichen Stationen von Microsoft über Kuka bis zu Festo, wo er zuletzt Vice President und Head of Robotic Futures war. In seinen inspirierenden Keynotes vermittelt Bösl nicht nur fundiertes Expertenwissen zu Industrie 4.0 und den Entwicklungen der Zukunft, sondern ruft auch zu neuen, unkonventionellen Lösungswegen auf.

Vielseitiges Programm

Rund um das Thema „digitale Transformation im Mittelstand“ bietet das Programm eine vielseitige Mischung aus Impuls- und Keynote-Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und Networking-Möglichkeiten. Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, und ein Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) werden die Veranstaltung eröffnen. Eine KI-Ausstellung zeigt anhand prototypischer Technologien, wie Künstliche Intelligenz in verschiedenen Unternehmensbereichen wie Produktion, Marketing oder Verwaltung eingesetzt werden kann. In interaktiven Workshop Sessions haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich mit Themen wie New Work, Internet of Things (IoT), Kreislaufwirtschaft, digitalen Geschäftsmodellen und einigen mehr auseinanderzusetzen und betriebliche Praxisbeispiele kennenzulernen. Den Abschluss des Events bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Herausforderung Digitalisierung: Von analog über digital bis zu KI“. Vertreter von Unternehmen, Politik und Gewerkschaft diskutieren über Chancen, Mehrwerte und Hürden bei der digitalen Transformation.

Zukunft Digital: Anmeldung noch bis zum 16. November möglich

Die Teilnahme an der „Zukunft Digital“ ist kostenfrei. Das Event richtet sich an Fach- und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen in Südwestfalen und darüber hinaus.

Termin: Donnerstag, 23. November 2023, 16 – 21 Uhr

Ort: Campus Buschhütten, Siegener Straße 152, 57223 Kreuztal

Interessenten können sich noch bis zum 16. November kostenfrei über die Website des Mittelstand-Digital Zentrums Ländliche Regionen anmelden: https://digitalzentrum-lr.de/event/zukunft-digital-2023/. Für Fragen stehen die Mitarbeiter des Zentrums zur Verfügung unter 0271 740-3289 oder info@digitalzentrum-lr.de.