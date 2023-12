2. Neujahrsturnier des Tennisparks Wilnsdorf am 1. Januar 2024

(wS/tw) Wilnsdorf 29.12.2023 | Das 2. LK-Neujahrsturnier des Tennisparks Wilnsdorf findet am Montag, 1. Januar, ab 9 Uhr am Höhwäldchen statt. Gemeldet haben insgesamt 20 Herren/Herren 40 und Damen, die bereits am ersten Tag des neuen Jahres ihre LK-Wertung verbessern möchten. Gespielt wird im Spiralsystem, somit haben alle Akteure zwei Matches. Der Eintritt ist für Zuschauer frei.

Foto: Thorsten Wroben

