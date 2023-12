AliBaba-Herzklopfen im Sozialhäuschen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt

(wS/alf) Siegen 20.12.2023 | Liebgewonnene Tradition: Herzklopfen-Geschenkeübergabe durch Steffen Mues und sein Büro

Im 17. Jahr der Aktion Herzklopfen, die Kindern aus einkommensschwachen Familien einen kleinen Wunsch zu Weihnachten erfüllt, war auch Bürgermeister Steffen Mues und sein Büro wieder aktiv als Wunschpaten dabei! Zwei Wünsche erfüllte das Büro-Team und ein spezieller Fußballwunsch wurde von Steffen Mues erfüllt, traditionell überreicht am Sozialhäuschen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt, mit dem Herzklopfen-Team. Steffen Mues: „Für mein Büro und mich ist es eine richtige Tradition geworden, uns zu beteiligen und jedes Jahr aufs Neue mitzuhelfen, „große kleine“ Wünsche von Kindern zu erfüllen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Verantwortlichen von AliBaba für ihr Engagement und bin sehr gerne ein Teil dieser großartigen Aktion.“

Die Aktion Herzklopfen, AliBaba, die Menschen aus dem Kreisgebiet und der Siegener Weihnachtsmarkt mit dem Sozialhäuschen bilden das AliBaba-Mehrwert-Konzept sehr gut ab. Hier geht es um Ressourcen schonen, Teilen, um liebste Stücke, Solidarität stärken, für eine lebens- und liebenswerte Region.

Sonja Becker, Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume gGmbH: „Auch 2023 wollen wir die Kinderwünsche auf den Wunschengeln alle erfüllen. Bisher ist das immer gelungen, dank der vielen Helferinnen und Helfer, den Patinnen und Paten, der Spendenden in unseren Ladenlokalen und hier am Stand, der Unternehmen und Belegschaften, die sich für die Aktion einsetzen.“

Insgesamt wurden in Siegerland und Wittgenstein 858 Wunschengel auf die Reise geschickt, vom südlichen Siegerland, Burbach, Neunkirchen, Freudenberg, über Siegen, Kreuztal, Hilchenbach und Netphen bis nach Bad Berleburg. Die diesjährige Wunschliste der Kinder wurde angeführt von Kuscheldecken und Kuschelbettwäsche, Schuluntensilien wie Füller, Mäppchen oder

Sportbekleidung, Bauklötze, Malstifte und Zeichenblöcke aber auch Kinogutscheine und Fußbälle.

Die Menschen in der Region haben sich wieder ganz fantastisch beteiligt, ob als Einzelpersonen oder als Belegschaften. So haben die Mitarbeitenden verschiedener Firmen ganze Wunschengel-Scharen übernommen, wie zum Beispiel aus den Firmen Schuebo GmbH, Umweltservice Lindenschmidt, STL Logistik AG, AWS Schäfer Technologie GmbH, IHK Siegen und die Deutsche Bank und ihre Kundschaft oder auch die Inhaber der Gärtnerei Hartmann.

Einige Unternehmen fördern die Aktion Herzklopfen seit einigen Jahren durch Spenden, wie beispielsweise Dornseiff Autokrane & Schwertransporte GmbH, Fairflex Personaldienstleistungen GmbH oder FeBa Fensterbau GmbH. „Das gesamte Herzklopfen-Engagement ist für mich jährlich herzerwärmend“, sagt eine seit vielen Jahren teilnehmende Wunschpatin.

In der Woche vor Weihnachten werden die Geschenke ausgegeben, was für das Herzklopfen-Team, das damit eine logistische Herausforderung gemeistert hat, der besondere Herzklopfen-Moment ist: wenn sie in die erfreuten Gesichtchen schauen. Die Kinder bedanken sich zudem bei ihren Wunschpaten mit einem Bild oder Brief. Der wird dann genauso anonym wie das Geschenk zum Kind gelangt ist, zur Patin oder zum Paten befördert.



von links nach rechts: Astrid Brockelt, Sonja Becker, Steffen Mues, Lennard Becker, Silvia Kessler

