Bei Verkehrskontrolle knapp 250 illegale Feuerwerkskörper entdeckt

(wS/ots) Bad Berleburg 29.12.2023 | Am späten Donnerstagabend (28. Dezember) entdecken Polizeibeamte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle knapp 250 illegale Feuerwerkskörper im Kofferraum.

Die Polizeibeamten kontrollierten gegen 22:35 Uhr einen 18-jährigen Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz im Bereich der Sählingstraße. Als der junge Mann seinen Verbandskasten, Warnweste und das Warndreieck vorzeigen sollte, konnten die Beamten im Kofferraum mehrere Feuerwerkskörper sehen. Eine genauere Nachschau ergab, dass die Böller nicht die erforderlichen Zulassungszeichen (CE bzw. BAM-Kennzeichnung) aufwiesen. Es bestand somit der Verdacht, dass es sich um sogenannte „Polenböller“ handelt, die in Deutschland illegal sind. Insgesamt befanden sich fast 250 Feuerwerkskörper im Kofferraum. Der Mann gab an, dass er

nicht wisse, wem die Böller gehören würden. Das Fahrzeug würde durch mehrere Familienmitglieder genutzt. Dies verhinderte nicht, dass die Einsatzkräfte die Böller sicherstellten und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz fertigten. Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: „Gehen Sie verantwortungsbewusst und sachgemäß mit den Feuerwerkskörpern um. Kaufen beziehungsweise verwenden Sie nur entsprechend gekennzeichnete und zugelassene Feuerwerksartikel. Der Gebrauch von nicht entsprechend gekennzeichneten Feuerwerk birgt Gefahren, weil gegebenenfalls Sicherheitsstandards nicht erfüllt werden.“