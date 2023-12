CDU Siegen-Wittgenstein sammelt mit kreisweiter Weckmannaktion über 5.900 Euro für die DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 19.12.2023 | Schon traditionell werden die elf Siegen-Wittgensteiner CDU Stadt- und Gemeindeverbände in der Vorweihnachtszeit aktiv für den guten Zweck. Die Ehrenamtler aller regional ansässigen Verbände standen auch in diesem Jahr am 11. November an belebten Stellen in ihren Heimatorten, um dort „Weckmänner“ gegen eine Spende zu verteilen.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Resonanz in der Bevölkerung so groß war und dadurch dieses Jahr 5.951,52 Euro zusammenkamen,“ so CDU- Kreisvorsitzender Benedikt Büdenbender. Diesen stolzen Betrag konnten er und weitere Mitglieder des geschäftsführenden CDU-Kreisvorstandes und die Vertreter der Ortsverbände jetzt an Carsten Jochum und Markus Linke von der Siegener Kinderklinik auf dem Wellersberg überreichen.

Das Geld hilft der Siegener Kinderklinik, das Projekt „Erinnerungsgarten für Familien“ zu realisieren. Der Garten soll ein Erinnerungs- und Rückzugsort für all jene werden, deren Kind verstorben ist oder eine schwere Diagnose erhalten hat. Aber auch Mitarbeitende der Kinderklinik sollen dort einen Platz finden, um mit den Belastungen der nicht immer einfachen Arbeit umzugehen.

„Uns liegen die Familien am Herzen und unsere Siegener Kinderklinik trägt viel dazu bei, dass diese bei Sorgen um ihre Jüngsten hier kompetente und zuverlässige Hilfe finden,“ begründet Benedikt Büdenbender den ehrenamtlichen Einsatz. „Wir haben in den Gesprächen vor Ort erneut erfahren können, welchen Rückhalt die Kinderklinik bei den Menschen in der Region genießt,“ berichtet CDU-Kreisgeschäftsführerin Astrid Collenberg. Hier Unterstützung zu leisten, habe die Beteiligten sehr motiviert.

Carsten Jochum bedankte sich bei den Vertretern für deren Einsatz: „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass diese tolle Aktion nun zum wiederholten Male uns als Einrichtung zugutekommt.“ Oberarzt und Palliativmediziner Marcus Linke ergänzt: „Nur dank solcher Spenden können wir Projekte wie diesen Erinnerungsgarten überhaupt realisieren. Das motiviert uns natürlich auch bei unserer Arbeit für schwer kranke Kinder und Jugendliche in Siegen- Wittgenstein.“

